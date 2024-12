Fórmula 1: Flavio Briatore fue tajante sobre la llegada de Franco Colapinto a Alpine en 2025

"Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos" , aseguró Briatore sobre las condiciones del oriundo de Pilar. Una situación que generó una gran expectativa para 2025, ya que el argentino no contaba con una butaca en Williams, que contrató al español Carlos Sainz para acompañar al tailandés Alex Albon , y además Red Bull decidió darle lugar al neozelandés Liam Lawson y al francés Isack Hadjar .

En las últimas horas, Briatore fue determinante sobre la posibilidad de contar con el argentino el año que viene: "Vamos a empezar el año con Pierre (Gasly) y Jack (Doohan), te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados". Con esta determinación, Colapinto no tendrá lugar en la grilla en marzo, cuando comenzará el campeonato en Australia.

Colapinto Brasil Colapinto sumó cinco puntos durante las nueve carreras que disputó con Williams. @WilliamsRacing

A pesar de ser tajante, el asesor de la escudería francesa aclaró que está dispuesto a realizar cambios en caso de que los rendimientos no sean los esperados. “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1”, aseguró en el diario Le Parisien. Por lo cual, Colapinto todavía tiene chances de volver a correr el año que viene.

Colapinto fue premiado por la Fórmula 1

Franco Colapinto fue distinguido por la Fórmula 1 con el premio al mejor adelantamiento del año, gracias a una espectacular maniobra sobre el español Fernando Alonso, excampeón mundial, durante el Gran Premio de Estados Unidos.

La destacada acción del argentino tuvo lugar durante el mes de octubre, cuando terminó 10°, lo que le permitió sumar un punto en el circuito de las Américas de Austin.