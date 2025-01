El video de la "nueva era" en la Fórmula 1: Lewis Hamilton dio sus primeras vueltas arriba de una Ferrari

“Estrenando una nueva era”, escribió Ferrari en sus redes sociales. Al terminar su presentación, el británico se acercó a los lados de la pista para saludar a los fanáticos fueron a darle la bienvenido con con cánticos de estadio al mejor estilo de los tifosi.

En esta temporada 2025, Hamilton llegó al equipo italiano en reemplazo de Carlos Sainz, quien se marchó a Williams, y utilizará el número 44, compartiendo equipo con Charles Leclerc.

Además, el nuevo piloto volverá a reunirse con Angela Cullen, con quien ya ha trabajado en seis de sus siete campeonatos obtenidos. Ambos habían tomado caminos distintos en el 2023, pero fuentes cercanas a la dupla aseguran que su relación nunca se rompió.

Tras su presentación oficial a Ferrari, Lewis Hamilton dejó un emotivo mensaje expresando sus sentimientos en su primer día siendo piloto de la escudería italiana. “Hay algunos días que sabes que recordarás para siempre y hoy, el primero como piloto de Ferrari, es uno de esos días. He tenido la suerte de haber logrado cosas en mi carrera que nunca creí posibles, pero una parte de mí siempre se ha aferrado a ese sueño de correr de rojo. No podría estar más feliz de hacer realidad ese sueño hoy”, señaló.

“Hoy comenzamos una nueva era en la historia de este equipo icónico y no puedo esperar a ver qué historia escribiremos juntos”, concluyó.

