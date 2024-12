Luego se enfocó en el club vecino y sus cábalas de no relacionarse con el color que los caracteriza: “No uso prendas rojas, no me gustan. Tampoco quiero que mis jugadores usen ese color. A Papá Noel lo dejo pasar por los nenes, pero es al único de rojo que permito”.

Gustavo Costas Racing

Pero también opinó dirigencialmente: “Me jode que como institución era un ejemplo y después se vino (abajo), como nos pasó a nosotros… Reventaron el club, después el fútbol es aparte. Me molesta que Independiente esté así. Me da pena, de corazón, que hoy vayan y te derrumben una institución”.

“Como pasó en Racing, que dicen que son hinchas. Te dejan sin nada, a nosotros nos mandaron a la quiebra. Después sí, le quiero ganar en todos los lados, pero no me gusta para nada”, indicó y cerró picante: “A Independiente quiero que siempre le vaya mal”.