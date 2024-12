Gustavo Costas seguirá como DT de Racing un año más.

El futbolista que es un crack mundial y no soporta las presiones de ser comparado con Messi

Así, se le da continuidad al ciclo que culminó con una sequía de 36 años de Racing con la reciente consagración en la Copa Sudamericana, para comenzar a planificar el mercado de pases para la próxima temporada.

Tras el último partido disputado por el torneo local, frente a River, había expresado que "el equipo siempre trató de demostrar. Hubo encuentros en los que el equipo dejó todo y otros en los que nos fue mal. La intensidad la podés tener, después hay que tener buen trato con la pelota, lo quisimos hacer y no salió y también hubo cansancio", en referencia al desempeño de "La Academia" en el torneo local.

Costas no dudó en analizar la temporada del conjunto de Avellaneda, tras el último cotejo del año, y recordar la obtención de la Copa Sudamericana el pasado 23 de noviembre ante Cruzeiro, en Paraguay.

"Era el sueño la Sudamericana, lo dije acá ese día. No es que lo dije ahora, y también algún campeonato, pero si les preguntas a los periodistas de Paraguay, cuando me fui de ahí que estaba de vacaciones lo dije, `el día de la final voy a estar acá`. Gracias a Dios y a los jugadores que me lo regalaron, fue un premio hermoso. El sueño de toda mi vida", concluyó.