El exfutbolista de la Selección argentina que trabaja como maletero

El fútbol está lleno de historias de jugadores que surgieron como jóvenes promesas pero, por distintos motivos, no llegaron a consolidar su carrera profesional. Uno de ellos es el defensor Nicolás Pinto, quien se formó en Boca y representó a la Selección argentina en un Mundial Sub 17, pero hoy trabaja como maletero.

"En diciembre de 2022 tenía una prueba en Los Andes y justito ese día se vino el cielo abajo. No tenía que ser. Hasta acá llegué, no es para mí. A veces el fútbol es ingrato", sostuvo Pinto en una entrevista con Olé. Con tan solo 26 años, el jugador decidió colgar los botines y dedicarse a otra actividad.

Nicolás Pinto, exfutbolista Redes sociales

Desde enero de 2023 es uno de los maleteros de Aerolíneas Argentinas que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. "Un conocido me acercó la búsqueda laboral, tiré el CV y entré", explicó. "Me lo tomo con tranquilidad. A diferencia del fútbol, acá no le tenés que estar rindiendo cuentas a nadie: no me van a decir nada en la semana si acomodás mal una valija en la bodega. Aparte, a fin de mes tengo mi sueldito y eso me deja tranquilo", concluyó.

El paso de Nicolás Pinto por la Selección argentina

En 2013, mientras jugaba en las inferiores de Boca, el técnico Humberto Grondona lo convocó a la Selección argentina que disputó el Mundial Sub 17 de Emiratos Árabes y obtuvo el cuarto lugar. "Ahí compartí con Seba Driussi, (Emanuel) Mammana, (Augusto) Batalla... Otra gran experiencia que me hizo crecer mucho", destacó Pinto.

Nicolás Pinto, exfutbolista, Boca Redes sociales

Gracias a su desempeño en la Copa del Mundo, ese mismo año fue convocado a la Sub 20 para jugar el torneo de L'Alcudia. "Eso sí que era otro nivel. Me subieron a mí y a Gio Simeone. Los dos teníamos 16 y ya estábamos con jugadores como (Mauro) Icardi, que ya tenían un nombre. Increíble", afirmó.