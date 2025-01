El campeón en el Boca de Bianchi que quedó desempleado y con problemas económicos

El ex jugador ilusionó a los hinchas del Xeneize con sus habilidades, pero algunas malas decisiones complicaron su carrera y su situación financiera.

Boca vivió una de sus épocas más exitosas con Carlos Bianchi al mando . El ex estratega es recordado por importantes títulos obtenidos en el club de la Ribera y por acostumbrar a los hinchas a ganar cada competencia. Los fanáticos del Xeneize extrañan a muchos de los jugadores que integraron los planteles del Virrey, aunque otros fueron rápidamente olvidados.

Dentro de este último grupo se encuentra Sergio Adrián Guillermo, uno de los jóvenes que tuvieron sus primeras experiencias gracias a Bianchi . El ex DT del Xeneize le dio la oportunidad al delantero oriundo de Moreno que le demostró que podía aportar al plantel. Fue parte del equipo campeón del Apertura 1998.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, las expectativas con la nueva promesa de Boca se fueron apagando. La mala recuperación de una fuerte lesión y el pésimo manejo de su representante con la institución de la Ribera lo alejaron del club. Esto no solo perjudicó su carrera profesional, sino también su situación económica.

La historia de Sergio Adrián Guillermo

Adrían Guillermo se formó en las divisiones inferiores de Boca junto con varios importantes jugadores como Sebastián Battaglia, siendo de la misma camada. Su agilidad y su gambeta sorprendieron a todos y debutó en Primera en el Apertura 1998 con 18 años.

Sus primeros pasos en el equipo de Bianchi parecían prometedores y llamó la atención de José Pekerman con solo 9 partidos jugados. Escobillón fue citado a la Selección Argentina en 1999 y todo cambió, pero de la peor manera.

La joven promesa se rompió el ligamento lateral externo de la rodilla derecha antes de debutar en la Albiceleste y decidió infiltrarse para poder disputar el Sudamericano Sub 20. Cuando volvió a Boca tuvo que alejarse un tiempo de las canchas para recuperarse, lo que hizo que deje de ser considerado por el Virrey.

En el 2000 fue cedido al Badajoz de España tras un mal manejo de su representante, Settimio Aloisio, que lo sacó de Boca por la Patria Potestad. El Xeneize nunca le envió el transfer para habilitarse en Europa y, al cabo de seis meses, ya no tenía más dinero. Al regresar al club de la Ribera, comenzaron los préstamos y su paso por varios equipos como Estudiantes de la Plata y de Caseros, Jorge Wilstermann, Deportivo Morón, Defensores de Belgrano, entre otros.

Escobillón se retiró del fútbol en 2014, pero no logró asegurar su futuro económico por malas decisiones. El ex jugador admitió que malgastó su dinero y, dos años después de colgar los botines, se vio obligado a vender su auto para mantenerse. Actualmente desempleado, cobra la pensión que ofrece Boca para ayudar a los ex futbolistas que tienen problemas económicos y reveló que le gustaría trabajar en el club.