Detuvieron al jugador de Huracán Matías Tissera por supuestas amenazas

El jugador tenía una orden de captura dictada por la Justicia de esa provincia vinculada a un conflicto legal con la empresa Vilahouse, dedicada a la construcción y comercialización de viviendas prefabricadas. Como el delantero no pudo salir del país por la denuncia, fue trasladado a una dependencia policial en Ezeiza, donde quedó aprehendido hasta que se determine cómo seguir.

Sucede que Tissera cobró un dinero que destinó a la compra de un terreno en Córdoba por u$s15 mil y con parte de la plata restante realizó un pago a un hombre que está señalado como titular de Vilahouse para la realización de una vivienda prefabricada.

Sucede que la casa nunca fue entregada y él, junto con otras 400 personas, aseguran haber sido víctimas del mismo esquema, reclamando la entrega del dinero. Incluso, Tisera relató el caso en un grupo de Facebook que reúne a los afectados. Por eso, el jugador habría amenazado a quien le depositó el dinero, con el fin de que pague.

El presidente de Huracán, David Garzón, habló con el periodista Brian Pécora luego de no poder viajar: “No lo sabíamos. Matías había viajado desde Bulgaria, viajaba a todos lados, fue a Uruguay con Huracán. El impedimento surgió hace cuatro días, es por un conflicto legal que él tiene hace mucho tiempo. Matías no sabía, nosotros también nos enteramos ahí, intentamos por todos los medios lograr que venga a Brasil y que después se pueda presentar, pero no lo logramos. Un juez había dictado esa orden, era imposible”.