Argentina – Ecuador por los cuartos de final de la Copa América 2024, en vivo: hora, formaciones y TV

En la conferencia de prensa previa al encuentro Lionel Scaloni no descartó la presencia de Messi dentro del campo de juego: "Tuvimos buenas sensaciones sobre Messi. Para definir el equipo vamos a esperar como está Messi".

scaloni actual El entrenador había sido suspendido una fecha por Conmebol.

Debido a una distensión en el aductor derecho, Messi no jugó en la última fecha de grupos y su titularidad en cuartos de final es un interrogante. Es por eso que el DT puso paños fríos a la situación. "Intentaremos que Leo esté. Si no es así, buscaremos lo mejor para el equipo. Todavía no hablé con Messi de su situación porque me parece justo esperar hasta último momento", afirmó.

Live Blog Post El historial entre Argentina - Ecuador La Selección argentina se enfrentó en 40 oportunidades a su par ecuatoriano a lo largo de su historia: obtuvo 24 victorias, 11 empates y 5 derrotas.

Live Blog Post Dónde ver el partido Argentina - Ecuador El encuentro por los cuartos de final será trasmitido en vivo por Telefé, TV Pública, TyC Sports y DSports.

Live Blog Post La probable formación de Ecuador Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Félix Torres, Wlliam Tenorio, Piero Hincapié; Alan Franco, Kendry Páez, Moises Caicedo, Jeremy Sarmiento; Enner Valencia, Kevin Rodríguez o Alan Minda. DT: Félix Sánchez Bas.