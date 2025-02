Un lujo: cómo es la casa prefabricada que sale 17.000 dólares

Fabricada con materiales sostenibles , esta vivienda compacta es ideal para una persona que desee un espacio moderno y funcional. Aunque tiene un tamaño reducido de 14 metros cuadrados , incluye un baño completo y acabados de alta calidad . Sin embargo, no cuenta con instalación eléctrica, un aspecto que debe considerarse antes de su adquisición.

El precio competitivo y la sencillez en la instalación posicionan a este modelo como una solución atractiva para quienes buscan un espacio adicional o una residencia temporal.

Apple Cabin 3.png Este hogar modular cuenta con baño completo y luz natural abundante. Cheryl Industrial

Así es la casa prefabricada que sale 17.000 dólares

La Apple Cabin es una vivienda minimalista de diseño moderno. Con 2,2 metros de largo, 6 metros de ancho y 2,3 metros de alto, ofrece un espacio compacto pero eficiente. Su estructura está construida con acero robusto y placas de aluminio que garantizan durabilidad y elegancia.

Uno de los aspectos más destacados es la abundancia de luz natural gracias a sus ventanas de doble capa, que también aportan resistencia y ligereza. En el interior, las paredes están compuestas por materiales ecológicos, como plástico y madera, y se incluyen elementos como un armario de noche y un foco superior personalizable.

Apple Cabin 2 (1).png La vivienda de Chery Industrial tiene un peso de dos toneladas y es fácil de transportar. Chery Industrial

Además, la casa cuenta con un baño completo que incluye ducha y un sistema de ventilación push out en la ventana trasera. Su diseño la hace ideal para ser utilizada como oficina, residencia de vacaciones o espacio adicional. Es importante considerar que el precio publicado no incluye gastos de traslado ni montaje. Además, el cliente deberá encargarse de la instalación eléctrica, ya que no viene con cableado integrado.