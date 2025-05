La función de WhatsApp que genera preocupación y que no todos saben cómo desactivarla

Aunque la completa desinstalación no es posible en Argentina, a diferencia de regiones como Europa donde la legislación lo permite, existen alternativas para reducir su presencia en la aplicación. Las preocupaciones van desde la posible vulneración de la privacidad -algo que la empresa niega categóricamente- hasta la simple preferencia por una versión más minimalista de la plataforma de mensajería.

Para quienes buscan una experiencia más simplificada o tienen dudas sobre la seguridad de esta tecnología, es fundamental conocer las opciones disponibles para limitar su interacción con esta inteligencia artificial, considerando que muchos usuarios no utilizan ni desean emplear esta función en sus comunicaciones cotidianas.

Whatsapp Pexels

Por qué se recomienda desactivar Meta AI en WhatsApp

La integración de Meta AI en WhatsApp provocó que numerosos usuarios busquen formas de eliminar o minimizar su presencia en la aplicación. Las motivaciones para esto son variadas y responden a distintas necesidades y preocupaciones individuales.

Un factor determinante es la desconfianza que genera en algunos usuarios la presencia constante de una inteligencia artificial en su herramienta de comunicación diaria. Aunque Meta asegura que la privacidad está garantizada, el temor a posibles intrusiones en conversaciones personales persiste entre ciertos sectores de usuarios.

Otro aspecto relevante son los potenciales errores en las respuestas proporcionadas por Meta AI. Como toda tecnología de inteligencia artificial, no está exenta de imprecisiones, lo que puede llegar a traer problemas dependiendo del contexto en que se utilice.

Para muchos usuarios, simplemente se trata de una cuestión de preferencia estética y funcional, ya que desean una versión más limpia y directa de la aplicación, sin elementos adicionales que no planean utilizar. Esta simplificación de la interfaz busca optimizar la experiencia centrándose exclusivamente en la mensajería instantánea tradicional.

A pesar de que Meta asegura que su inteligencia artificial respeta parámetros estrictos de confidencialidad, afirmando que los mensajes no se comparten con terceros, no se almacenan posteriormente y están encriptados durante la transmisión, estos argumentos no resultan suficientes para todos los usuarios que buscan desactivarla.

META AI WHATSAPP- ARISTEGUI NOTICIAS

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp

A diferencia de otras regiones como Europa, donde existen normativas más estrictas sobre privacidad digital, en Argentina no es posible eliminar completamente la inteligencia artificial de WhatsApp. Pese a eso, los usuarios pueden implementar un procedimiento que minimiza su presencia en la aplicación.

El proceso para reducir la visibilidad de Meta AI en la plataforma es muy fácil y requiere seguir estos pasos específicos:

Iniciar la conversación con Meta AI dentro de WhatsApp.

Presionar el ícono de los tres puntos verticales ubicado en la esquina superior derecha (la ubicación puede variar según el modelo de dispositivo).

Seleccionar la opción "Eliminar conversación" o "Eliminar chat" del menú desplegable.

Confirmar la acción cuando el sistema lo solicite.

Tras completar estos pasos, el usuario dejará de visualizar a Meta AI como una conversación activa entre sus contactos y no recibirá más notificaciones o mensajes provenientes del sistema. Es importante destacar que esta solución no elimina permanentemente la herramienta, sino que simplemente la oculta temporalmente.

Si en algún momento el usuario desea volver a interactuar con la inteligencia artificial, puede hacerlo fácilmente buscando "Meta AI" en la lista de contactos o pulsando directamente sobre el ícono azul ubicado en la barra de búsqueda de la aplicación.