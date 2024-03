La función definitiva de WhatsApp que asegura una mayor privacidad y todos pedían a gritos

La aplicación de mensajería instantánea de Meta ofrece diversas funciones que no todos los usuarios conocen. De qué se trata esta opción.

WhatsApp es la aplicación líder en mensajería instantánea, la cual día a día se fue apoderando de miles de usuarios que hoy prácticamente no pueden vivir sin ella. Esto conlleva a que en algunas ocasiones se utilice no sólo con personas conocidas o afines, sino que también se puede mantener comunicación con personas extrañas. Por tal motivo no siempre se quiere dejar expuesta la foto de perfil.