El truco de WhatsApp para activar el "modo fantasma" para disimular y no responder mensajes

Con mayor o meno frecuencia, a todas las personas les pasa que hay momentos en los que no quieren contestar mensajes en la aplicación de mensajería instantánea de Meta, o porque no pueden o porque simplemente no tienen ganas. Y para ello, silenciar el teléfono a veces no alcanza, por lo que se recurre a desconectar el celular de internet, ya sea mediante WiFi o datos móviles, o bien ponerlo en Modo Avión.