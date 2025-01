Inteligencia Artificial: qué es DeepSeek y cuáles son las principales diferencias con ChatGPT

"Hay un tema del que se habla hace tiempo hace mucho en el mundo informático que tiene que ver con open source o código abierto, que es lo que hace que un sistema esté disponible para que lo pueda usar cualquiera que lo pueda adaptar para utilizarlo en sus plataformas", introdujo, en diálogo con Alejandro Bercovich en Ley de la Selva, por C5N.

"ChatGPT, que es de OpenAI, no es open source, tiene aplicativos adicionales que vos podés pagar pero todo su código interno lo tienen ellos y lo mantienen. Vos no lo podés modificar, ellos no te muestran con qué datasets trabajaban, cómo se entrena el chatbot, no te dicen nada", explicó.

inteligencia-artificial-para-evaluar-habilidades-y-competencias.jpg

Por el contrario, "lo que pasa con open source es una discusión incluso filosófica en el mundo informático, que todo lo que se desarrolla esté disponible para la gente, para que eso después pueda replicarse en distintas industrias en distintos países y que no haya límites".

"Hoy cuando vos usas ChatGPT tus conversaciones son parte del entrenamiento y la información después va a Estados Unidos directamente, donde están los servidores", señaló Garzón.

DeepSeek, por su parte, sí es de código abierto, lo que significa que "lo va a poder agarrar cualquier persona y lo va a poder tener de forma local".

inteligencia artificial

"Eso es interesante porque imaginate si las universidades pudieran tener estos modelos entrenados para los que lo necesiten, como una biblioteca en San Juan, en donde sea. Eso da cierta soberanía a partir de DeepSeek". ahondó.

Y esto es clave a nivel soberanía: "Hoy la mayor cantidad de datos que pasan por el Senado, por ejemplo, terminan en servidores de Estados Unidos. Hace poco, en un evento que llama Ekoparty de hackers acá en Argentina, Sheila Berta, una hacker Argentina muy reconocida, habló de este tema y en este caso, si bien es China y tiene sesgos del gobierno chino porque está desarrollado allá, vos lo podés tener de manera local".

"Mientras tanto, Donald Trump está con un plan que se llama Stargate donde se planea invertir u$s500.000 millones para hacer un desarrollo muy potente en IA en Estados Unidos, donde empresas como OpenAI, Oracle y un banco muy importante están detrás de esto para el desarrollo nacional de Estados Unidos hacia el mundo y generar más dependencia de la que ya hay en inteligencia artificial", concluyó.

Por qué DeepSeek, la IA china que desafía a ChatGPT, generó un desplome en Wall Street

En diálogo con C5N, el economista y CEO de la consultora de inversiones BDI, Mariano Ricciardi, explicó el motivo por el cual DeepSeek provocó un cimbronazo en las acciones tecnológicas en Wall Street: "El impacto que tuvo principalmente fue en las empresas tecnológicas fabricantes de microchips como Nvidia o AMD, que de repente apareció una nueva tecnología que es esta aplicación de China, que con menos recursos responde de la misma forma que ChatGPT".

"El efecto que tuvo la aparición de DeepSeek en China generó una pérdida de más de u$s1 billón en Wall Street, teniendo la mayor repercusión sobre Nvidia, que siempre está compitiendo entre los primeros dos lugares, con la pérdida de más de u$s500 mil millones de dólares en 24 horas. Se trata de la mayor pérdida en la bolsa de la historia de una empresa", describió por su parte el fundador de Crossing Capital y especialista en criptomonedas, Iñaki Apezteguia, a C5N.

En tanto, Ricciardi se refirió a los motivos de este fenómeno: "Como consume menos, el golpe fuerte es en las empresas que fabrican estos microprocesadores, ya que esta tecnología nueva de inteligencia artificial funciona de una forma más eficiente, por lo que va a consumir menos microchips".

wall street DeepSeek sacudió a Wall Street este lunes.

Asimismo, Apezteguia respondió sobre si se aconseja invertir en DeepSeek: "Se recomienda en el marco de que uno tenga una estrategia y sea parte de la tolerancia al riesgo. Es una empresa nueva y generalmente el comportamiento de los activos nuevos es mucho más volátil, por lo que eso implica que hay que tener una tolerancia al riesgo más importante y hay que administrar mejor la inversión".

En esta línea, el especialista en criptomonedas expuso una advertencia. "En el marco de una estrategia de inversión diversificada, involucrar activos que están teniendo una performance alcista como está teniendo DeepSeek ahora, puede ser una inversión inteligente, siempre y cuando continúe la tendencia. Generalmente, no es bueno tomar decisiones tan en caliente, sino esperar y ver cómo se desarrolla en los próximos días para ver en definitiva cuál es el peso específico que puede tener en la consideración del mercado global", señaló.

Por su parte, Ricciardi se refirió a las consecuencias de la irrupción del chatbot que se desarrolló en China: "Impactó de lleno en las empresas que fabrican microchips porque esta nueva tecnología es similar a ChatGPT, gratis y consume menos recursos, con lo cual las ventas de las empresas tecnológicas que se dedican a ventas de microprocesadores ya tenían incluido en los precios actuales que las ventas iban a seguir creciendo a medida que crezca la inteligencia artificial".

En esta línea, Ricciardi se refirió a un interrogante con respecto a los requerimientos. "Ahora, hay un cuestionamiento de hasta dónde está el crecimiento que tenían las empresas tecnológicas, principalmente Nvidia o AMD. ¿Está sostenido por una demanda real o era una demanda hipotética?", se preguntó.