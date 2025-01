Increíble: lanzan una guitarra inteligente ¡sin cuerdas!

LiberLive es una empresa de tecnología musical de última generación que tiene como objetivo revolucionar la forma de hacer música. Su mayor proyecto, por el cual trabajaron arduamente durante cuatro años, es la guitarra sin cuerdas, que facilita la composición para cualquiera de sus usuarios. En su lugar tiene una palanca y cómodas almohadillas.

La LiberLive C1 es una nueva forma de tocar la guitarra y crear música. Este tecnológico instrumento elimina las complejas posiciones de los dedos para llegar a los diferentes acordes. De esta manera, abre un maravilloso mundo a aquellas personas que nunca pudieron aprender a tocar de la manera tradicional este versátil instrumento.

La experiencia se completa con un altavoz mid woofer de 3 pulgadas, un tweeter de 0,8 pulgadas y un túnel de viento de 180 mm con graves potenciados. Cuenta con dos baterías que permiten utilizarla durante 6 horas con los parlantes incorporados o 12 horas con parlantes externos. Además, es compatible con todo tipo de auriculares.

