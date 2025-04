"Regularmente, como otras empresas de tecnología, dejamos de admitir sistemas operativos más antiguos para poder enfocar nuestros recursos en ofrecer soporte a los sistemas más recientes", explicaron desde la compañía. De esta manera, WhatsApp ya no funcionará en versiones anteriores de Android e iOS.

Esto aplica tanto a la versión tradicional de WhatsApp como a WhatsApp Business, usada por comercios y emprendedores. Meta explicó que las actualizaciones de la app suman nuevas funcionalidades y, por lo tanto, necesitan más memoria y un mejor sistema operativo para correr sin problemas.

Whatsapp Pexels

Los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar en mayo 2025

A partir del 5 de mayo de 2025, WhatsApp solo va a funcionar en aquellos iPhone que tengan un sistema operativo iOS 15.1 o superior, es decir que ya no servirán el iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. En el caso de Android, se necesitará tener Android 5.0 o superior, por lo que ya no correrá en los siguientes modelos:

Samsung Galaxy S3, Note 2, Ace 3, S4 Mini

Motorola Moto G (1ra generación), Razr HD, Moto E 2014

Sony Xperia Z, SP, T, V

HTC One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Cómo saber si WhatsApp dejará de funcionarte en mayo 2025

Para saber si tu sistema operativo es compatible con WhatsApp, en Android tenés que revisar Ajustes > Acerca del teléfono > Información del software, y en iOS el camino es Configuración > General > Información. Si tu smartphone no cumple los requisitos mínimos, a partir de mayo no podrás actualizar la app o directamente dejará de abrir, por lo que se recomienda hacer una copia de seguridad.