Adiós a la PlayStation 4: los juegos que no estarán disponibles este año y cuándo es la fecha de defunción de la consola

Además de este título, varios videojuegos ya confirmaron que no estarán disponibles para PS4 en 2025. Mientras tanto, Sony garantizó que el soporte técnico y las actualizaciones de software se mantendrán durante un año adicional para los usuarios que aún sigan disfrutando de la plataforma.

Tekken 7 Varios títulos, como Tekken 8 y Alan Wake 2, no estarán disponibles en la PS4. Namco Bandai Games

Los juegos que no estarán disponibles en la PlayStation 4

Con el foco puesto en la nueva generación de consolas, Sony confirmó que varios títulos de gran relevancia no serán compatibles con la PS4. Entre ellos se encuentran:

Tekken 8

Alan Wake 2

Star Wars Jedi: Survivor

Mortal Kombat 1

Ghostrunner 2

Stellar Blade

Lords of the Fallen

Avatar: Frontiers of Pandora

Helldivers 2

Dragon’s Dogma 2

Esta lista demuestra que la industria ya está dejando atrás a la consola lanzada en 2013, apostando por experiencias diseñadas exclusivamente para la potencia de la PS5 y otras plataformas de última generación.

Cuál es la fecha de defunción de la PlayStation 4

Sony estableció que 2025 será el último año oficial de la PlayStation 4, marcando el final de una era en el gaming. Sin embargo, la compañía confirmó que mantendrá su servicio de soporte y actualizaciones durante un año más, permitiendo que los usuarios actuales sigan utilizando la consola sin interrupciones hasta fines de 2025.

El impacto de la PS4 en la industria fue significativo. Su catálogo incluyó juegos icónicos como The Last of Us Part II y God of War, y su longevidad se extendió más de lo previsto debido a los problemas de stock de la PS5 durante sus primeros años en el mercado. Actualmente, se estima que unos 50 millones de jugadores aún la utilizan, lo que demuestra su vigencia a pesar del inminente cierre de su ciclo.

PlayStation4.jpg La consola sigue siendo utilizada por millones de jugadores, pero su ciclo está llegando a su fin.

Con el avance de la tecnología y el enfoque total en la PS5, la PS4 comienza su despedida definitiva. Aun así, su legado perdurará en la memoria de los jugadores que disfrutaron de sus títulos y marcaron una etapa clave en la historia de los videojuegos.