Violento asalto a mano armada en Aldo Bonzi: "Dame las llaves del auto porque te quemo"

Un violento robo vivió un hombre que, al llegar a su casa, fue interceptado por un grupo de delincuentes que descendieron de un auto y, a mano armado, se llevaron su vehículo particular en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 22 sobre la calle Pilcomayo cuando la víctima, identificada como Marcelo, y una amiga, descendieron de su vehículo particular , un Peugeot 208 blanco. A punto de ingresar a su domicilio, un auto Peugeot 208 color gris se estacionó frente a ellos y dos ladrones descendieron para, a punta de pistola, amenazarlo “Dame las llaves porque te quemo”.

La víctima levantó las manos, momento en que se le caen las llaves y el celular. Cuando uno de los delincuentes se sube al vehículo particular un tercer cómplice desde el rodado que habían llegado le gritó a su compañero que agarre el teléfono que estaba en el suelo.

Según se pueden ver en las cámaras de seguridad de una vecina, el grupo de malvivientes se sube a ambos rodados y se retiran a alta velocidad en dirección a Camino de Cintura.

“Llamamos al 911, vino la Policía y luego mi hermano se dirigió a la Comisaría donde le tomaron la denuncia. Los delincuentes eran, como mínimo, cuatro”, relató Federico, hermano de la víctima en diálogo con C5N.

Si bien el asalto fue violento, tanto Marcelo como su una amiga, con quien se encontraba en el momento del robo, no fueron agredidos físicamente. “Ahora mi hermano sigue angustiado por la situación, pero no le hicieron nada a ninguno de los dos, solo lo apuntaron con el arma”, agregó Federico a este medio.

Por el momento, no hay detenidos y la familia tampoco tuvo novedades del auto. Lamentablemente, no es un caso aislado ya que los vecinos están viviendo hechos de inseguridad constantemente.

“Ayer no solo le robaron a mi hermano, sino que también robaron una camioneta en Aldo Bonzi y robaron otro auto a tres cuadras de casa. Si no me equivoco es el quinto o sexto robo en dos días”, detalló el hermano de la víctima respecto a la ola de asaltos en la zona.