Violencia entre adolescentes: brutal golpiza contra una nena de 14 años que sufre bullying

La familia de la víctima denunció que las autoridades del Instituto no tomaron ninguna medida contra la agresora. La nena no quiere volver al colegio por miedo a que le vuelvan a pegar.

Una adolescente de 14 años fue brutalmente golpeada a la salida de la escuela por un caso de bullying que viene sufriendo desde hace varias semanas por parte de sus compañeras de clases en la localidad bonaerense Villa Libertad. La familia de la víctima acusa que las autoridades escolares no tomaron ninguna medida contra las agresoras y que la adolescente no quiere volver al colegio por miedo a que le vuelvan a pegar.

Según se puede ver en los videos registrados por otras adolescentes, una chica comenzó a agredirla a golpes de puño, patadas y tirones de pelo. Tras dicho brutal episodio, la víctima ya no asiste al colegio por miedo de que le vuelvan a pegar.

Luego de uno de los ataques, Ailín se acercó a pedir ayuda a la asistente social del colegio, quien habló con la agresora, pero lejos cesar la enemistad, esto habría ocasionado su furia y concluyó con la brutal golpiza. “Hace tres semanas que le vienen haciendo bullying en el colegio, le dicen de todo, la cargan, la empujan cuando va al baño”, explicó Jazmín, madrina y tutora de la víctima en diálogo con C5N.

La adolescente golpeada sufrió hematomas en la cabeza

Tras la agresión de una adolescente contra una compañera de la escuela de Villa Libertad, las autoridades del colegio convocaron a una reunión, pero prefirieron no hablar con los medios ni tomar medidas para con la agresora.

“Le dejaron cinco hematomas en la cabeza, le dieron 16 piñas y una patada en la cara. Se ve claramente que ella no se pudo defender, porque en mi casa no le enseño de violencia Quiero que paren con todo esto. Ella está muy angustiada y no quiere volver al colegio”, contó la madrina de la víctima en declaraciones con C5N.

Al mismo tiempo, Jazmín aseguró que nadie me llamó para preguntarle si su ahijada estaba bien o si necesitaba algo. “Esto se tiene que hacer público y se tiene que terminar. Que tomen conciencia de que es una menor y la podrían haber matado de tantos golpes que le dieron en la cabeza”, manifestó.

Durante la reunión, los tutores de los alumnos fueron convocados, pero la madre de la agresora no asistió, aunque señaló que su hija “se manejaba así en el colegio, a las piñas”. “La madre no se hace responsable. Te pido que te encargues de tu hija porque lo que hizo no tiene perdón de Dios”, le envió un claro mensaje Jazmín a la mujer.

Por otra parte, sobre la golpiza que recibió su ahijada explicó que las agresoras se frenaron porque “una chica les dijo que pararan, porque ya la tenían en el piso y no sé qué más le podrían haber hecho”. “Las disculpas ya no me sirven ahora, quiero que se hagan cargo de lo que le hicieron”, reconoció.