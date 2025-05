Habló el director del hospital baleado en José C. Paz: "No sabemos el móvil, pero el hecho es gravísimo"

Sebastián Motrel señaló que al momento del tiroteo "había mucha gente" en la guardia y aún no se pudo determinar cuál era el objetivo del ataque. "Podría haber sido una desgracia", remarcó.

El director médico del Hospital Rubén "Cacho" Caporaletti de José C. Paz sostuvo que "hasta el momento no se sabe nada" sobre los motivos del ataque a tiros contra el frente del edificio que se produjo este domingo a la madrugada, pero señaló que "el hecho es gravísimo" y "podría haber sido una desgracia".

"Podemos decir que fue una suerte porque ninguna persona fue herida. Después vino Policía Científica, se tomaron medidas, se levantaron los casquillos. La seguridad está reforzada, la Policía está presente todo el tiempo. Tenemos un móvil y también personal policial dentro del hospital", le contó a la cronista Paula Avellaneda.

"No sabemos el móvil ni por qué sucedió, simplemente que el hecho es gravísimo. Esperemos que no se repita y que la Policía y el Juzgado puedan averiguar el motivo de lo ocurrido", remarcó. Consultado sobre la posibilidad de que el ataque se vincule con un caso de violencia de género, Motrel respondió: "No lo sabemos".

También circuló la versión de que el objetivo de la balacera era un paciente que había llegado accidentado y alcoholizado, pero el director indicó que "no hay ninguna conclusión". "También había familiares de un paciente que había fallecido, había mucha gente. Realmente no podemos sacar conclusiones al respecto", sostuvo.

Video: así fue el tiroteo contra un hospital en José C. Paz

El incidente se produjo pasadas las 2:30, cuando personas que aún permanecen sin identificar atentaron a balazos contra el edificio, en cuyo acceso había gente que debió arrojarse al suelo cuando comenzaron a oír los disparos.

Embed Grave episodio en José C. Paz



El hospital Caporaletti fue blanco de un ataque a tiros desde un auto y una moto. Personal médico y trabajadores debieron tirarse al suelo para resguardarse. pic.twitter.com/vbitiyySNR — Inforbano (@Inforbanodiario) May 4, 2025

Las balas impactaron sobre la fachada de vidrio que tiene el hospital, ubicado en avenida Croacia al 2300. Algunas placas se destruyeron y otras quedaron astilladas y con orificios de ingreso, lo que confirma que hubo múltiples disparos.

Según los testimonios recabados hasta el momento, en los últimos días no hubo episodios conflictivos en el establecimiento que pudieran relacionarse con el ataque ocurrido este domingo.