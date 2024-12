Villa Adelina: motochorros asesinaron a un hombre frente a su esposa en un violento intento de robo

Los asaltantes le pidieron que les entregara la motocicleta, perteneciente a Muzzillo, y sus pertenencias. Sin previo aviso, uno de ellos disparó al menos dos veces y uno de los balazos impactó en el tórax de la víctima, quien cayó al piso. Inmediatamente, los motochorros escaparon del lugar.

Embed

Vecinos que salieron a la vereda al escuchar los ruidos llamaron al 911 y a los servicios de asistencia. Sin embargo, la ambulancia tardó en llegar, por lo que Muzzillo fue trasladado en una camioneta de la policía bonaerense al Hospital Manuel Belgrano, en San Martín, lugar donde murió. Según la investigación preliminar de las autoridades, los delincuentes serían de la Villa La Cárcova ubicada en José León Suárez.

Desde la escena del crimen, el periodista Bernardo Magnago pudo hablar con algunos vecinos de la zona para C5N, quienes le relataron lo sucedido en detalles. "Escuché los disparos, en el momento no me di cuenta. Automáticamente, me enteré de lo que estaba pasando por el grupo de vecinos", explicó una mujer que vive a media cuadra de donde ocurrió el intento de robo. "No se sabe por qué le dispararon. Estaban dispuestos a darle todo", añadieron.