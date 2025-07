Video: un muerto por el violento choque entre una camioneta y el tren San Martín

Embed - DiarioEfecto Efecto on Instagram: "Así fue el momento en el que el tren arrolló a la camioneta que pasó con barrera baja Una camioneta Amarok fue arrollada por una formación del tren San Martín que se dirigía hacia Retiro. El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, en el paso a nivel de la calle Arricau (ex Rivadavia), entre las estaciones de San Miguel y José C. Paz. La camioneta fue arrastrada durante 500 metros, finalizando el siniestro en a la altura de la calle Las Delicias. Fuentes le confirmaron a Diario Efecto, el fallecimiento de dos personas y dos heridos de gravedad. El servicio del Tren San Martín aún continúa con demoras y cancelaciones, aunque ya se retiró el vehículo de la zona de vías. Leé la nota completa en www.diarioefecto.com.ar o buscando el link en el perfil de @diarioefecto"

