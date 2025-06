Guernica: cinco cuadras de fila para conseguir una bolsa de papas a $50

"Vine a las 5 de la mañana a hacer la fila porque está muy barato, muy accesible", contó una de las vecinas al móvil de Paula Avellaneda para Mañanas Argentinas por C5N. "Los sábados siempre hay promociones. Venimos a comprar todo lo que hace falta en casa, algo para que los chicos puedan comer", explicó.

"Hace dos meses me mudé del Bajo Flores y me sorprende el precio. Las verduras y frutas que no podía comprar en Capital, aquí sí. Se agradece a los dueños que dan muy baratas las cosas a las familias que necesitan, tienen muchos hijos y hoy en día no hay trabajo ni nada", destacó otra mujer.

Un hombre señaló que la misma bolsa que este jueves se vende a $50 estaba $500 la semana pasada, y en otros comercios incluso a $3.500. "Esto es lo más barato que hay. Estoy desde las 4 de la mañana. Soy jubilado de la mínima y no me alcanza para nada, y tengo dos chicos. Yo estoy en Longchamps. Hay que hacer malabares y buscar dónde está más barato", sostuvo.

"Es papa buena, de calidad", remarcó Maximiliano, uno de los empleados de la verdulería. "Los dueños lo dan como regalo en agradecimiento a toda la gente, pero no existe en ningún lado. Se trabaja todo con producción directa. Hay que ponerle lomo y ganas. Tratamos de traer lo mejor para la gente y vienen de todos lados", aseguró.