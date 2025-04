Terror en Santa Fe: se olvidaron un bisturí eléctrico en las piernas de una mamá y quemaron a su bebé

La niña debió ser operada dos veces y no se descarta una tercera para que recupere su movilidad.

Según denunció la familia, durante el parto, los médicos sacaron a la bebé de la panza y la apoyaron sobre las piernas de la madre porque tenía dos vueltas de cordón umbilical alrededor del cuello. "En ese momento se empezó a sentir olor a carne quemada y era porque se habían olvidado el electrobisturí prendido sobre mi pierna, lo que hizo que le quemara la piernita a ella", contó Diana en Radio 2.

"Nos dicen que ellos no podían operar esa herida ahí. Cuando llegamos a la Maternidad Martin el lunes a la tarde, con apenas horas de vida, me avisan que la iban a ingresar a una cirugía con anestesia total para la limpieza de la herida, que le abarcaba casi la mitad de la pierna", agregó su mamá.

Asimismo indicaron que "que es probable que esta no sea la última cirugía. Están viendo de ponerle injertos de piel en la pierna y después hacer una rehabilitación por su movilidad, porque la piel puede quedar un poco tensa y con movilidad reducida. Puede que no, pero están las posibilidades, porque es grande la quemadura, no es algo superficial".

La madre también explicó que la bebé ya no está entubada y puede respirar por sus propios médicos mientras el equipo médico sigue atento a su evolución, aunque no sabe con precisión cuáles serán las secuelas.