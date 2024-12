Sigue el drama de los pasajeros de Flybondi: más de 70 vuelos cancelados entre Navidad y Año Nuevo

"Tenía el vuelo a Mendoza desde Aeroparque a las 14, lo he sacado hace bastante tiempo, he hecho el check-in online, pero anoche me llegó un mail de que está reprogramado para las 19, lo cual tampoco me asegura que vaya a estar en ese horario, vengo de muy lejos para estar en casa para las fiestas. Ya he tenido reprogramaciones pero no de horarios sino de días, y en otros casos he viajado con muy poca demora. Lamentablemente, si no tenemos opciones uno tiene que buscar la economía, muchas veces caemos en compañías que no cumplen", relató Martín, un pasajero italiano, a la cronista de C5N Paula Avellaneda.