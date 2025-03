Cerca de 20 personas resultaron heridas, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno y se encuentra internado en grave estado. En redes sociales se compartieron miles de imágenes y videos de la brutalidad policíaca.

Entre las figuras que se pronunciaron al respecto, está Coscu, el streamer argentino con más de 3 millones de seguidores en Instagram, compartió una postal que retrató la situación en el Congreso.

"Uno no se quiere meter, pero la dejan re difícil. Si esta foto de un viejito pidiendo por sus derechos, con un policía apuntándole a la cabeza, no te dice nada, yo ya no sé qué le pasa a la gente", escribió Cosco y compartió la foto en cuestión. Debajo de la imagen sentenció: "No seamos tibios. Esto está mal".