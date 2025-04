Se hizo viral hace más de 12 años sin querer y le causó problemas de salud mental.

A pesar de que el video fue hecho como una simple broma, acumuló rápidamente cientos de miles de visualizaciones. En los primeros días llegó a un cuarto de millón de visualizaciones, lo cual en aquel momento era bastante. En paralelo, su hermano la animó a monetizar el contenido. Aunque inicialmente dudó por temor a quedar descalificada del concurso, terminó aprovechando el inesperado interés, lo que marcó el inicio de su carrera como creadora de contenido digital.

El reconocimiento viral le ofreció una nueva posibilidad profesional. Su canal de YouTube llegó a contar con más de 1,23 millones de suscriptores, impulsado por nuevas versiones del personaje que había creado accidentalmente. Participó en convenciones como VidCon y Playlist Live, y hasta el propio Bieber reconoció su video recreando su expresión en un clip promocional de la fragancia, pero no todo fue color de rosa y buenas noticias.

Embed - JB Fanvideo

La joven sufrió problemas de salud mental

A medida que aumentaba su fama virtual, también lo hacía la presión. Morris confesó que, aunque intentó diversificar su contenido y mostrarse como “solo Laina”, la audiencia seguía demandando la imagen de la novia obsesiva. “Siento que en algún momento logré desconectarme del meme, no sé cómo explicarlo, pero siento como si dijera: ‘Ahí está mi meme’, en lugar de ‘Ahí está mi cara’”, explicó.

Esa disociación no fue accidental, sino un mecanismo frente al desgaste emocional. La plataforma exigía una productividad constante, y con el tiempo, la regularidad de sus publicaciones disminuyó. “Mentalmente, YouTube no me estaba funcionando”, reconoció. “Cada vez que intentaba grabar un video, no podía”.

Laina Morris Captura Youtube Laina Morris

Morris explicó que estar expuesta en redes trajo consigo consecuencias emocionales que tardó años en comprender y enfrentar. En una entrevista afirmó: “Lo más difícil para mí fue probablemente cuando mi salud mental no era la mejor y no podía hacer mi trabajo tan bien como me hubiera gustado”.

En 2019, compartió un video de casi 30 minutos en el que explicaba públicamente su ruptura con la plataforma. Por primera vez, habló abiertamente sobre su depresión. Recién en 2018 comenzó terapia y, tras nueve meses, optó por medicación para tratar la ansiedad y la depresión. Según sus palabras, fue una decisión increíblemente difícil.

Después de ese video, Morris se alejó casi por completo de YouTube, aunque regresó de manera ocasional y bajo sus propios términos. Conmemoró el décimo aniversario del meme y ha comenzado a explorar formatos más breves como TikTok e Instagram, al mismo tiempo que trabaja como editora de video freelance.