Nueva marcha de vecinos en La Plata para pedir justicia por el asesinato de Kim

Familiares, amigos se acercaron hasta la puerta de los Tribunales de la capital provincial donde reclamaron por mayor seguridad y que metan presos a los acusados de asesinar a la nena de 7 años. El padre de la menor pidió a los vecinos presentes que "no rompan nada".

Tras los serios incidentes ocurridos durante la última movilización frente al Municipalidad de La Plata , el padre de Kim pidió a los presentes que " no rompan nada" .

"Esperamos que le den una respuesta positiva. Que no me los larguen por dios, que no los vayan a largar", señaló María, abuela de la niña, en diálogo con el periodista de C5N Alejandro Moreyra en el programa Mañanas Argentinas.

De todas maneras, manifestó su descreimiento para con la Justicia en el caso de su nieta: "No existe la justicia en nuestro país, pero algo va a tener que pasar. Esto así no puede quedar. Estamos muy agradecidas por el apoyo que nos están dando todos".

De qué murió Kim Gómez

La autopsia al cuerpo de Kim Gómez, indicó que la menor falleció como consecuencia de las lesiones sufridas por el arrastre en el auto que robaron los ladrones durante 15 cuadras.

Duro testimonio del padre de uno de los asesinos de Kim: "Mi hijo es una mierda de persona"

El padre de uno de los detenidos por el asesinato de Kim Gómez dijo que su hijo es "una mierda de persona" y que se debe "pudrir en la cárcel. Se trata de Héctor, el padre del joven de 17 años que fue detenido por el crimen de la niña. El hecho ocurrido en la noche del martes en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata cuando delincuentes robaron el auto familiar con la niña adentro. En medio de la huida, la menor intentó bajarse, pero se cayó sobre el asfalto, quedó debajo de las ruedas y allí fue arrollada y arrastrada varios metros.

El hombre contó que se había ido a comprar unas cubiertas a la Ciudad de Buenos Aires cuando recibe el llamado de su hija que le cuenta que su hermano robó un auto y mató a una nena. Ante esa situación, el padre le pidió a su hija que retenga a su hermano para entregarlo a la policía.

Luego, visiblemente resignado, Héctor contó que hace tiempo venía “renegando” con su hijo. “Hace 20 días se había robado un auto. Estaba en la comisaría 5ta y les dije que yo no lo quería retirar, quería que lo manden a algún lado”, reconoció el hombre en diálogo con TN. “Me dijeron que yo sí o sí lo tenía que retirar porque ellos no lo podían tener porque es menor”, señaló el hombre recordando aquella situación.

También contó que su hijo está en la calle y no vive con su familia porque “está perdido en la droga”. Incluso su padre le dio trabajo para que supere su adicción pero lo tuvo que volver a echar a la calle porque robaba cosas.

Por último narró como fue el momento en que entregó a su hijo a la comisaria. “Fui a la octava y había mucha gente. Yo pensé que me iban a pegar o me iban a matar a mí y entonces di la vuelta y la 72 encontré un patrullero, lo frené y les dije que quería entregarlo”, dijo.

El hombre, junto a los patrulleros fueron hasta su casa y detuvieron al joven. “Así como lo agarramos lo entregamos y ahí mismo les dije ´vamos que te llevo a la casa del otro, que yo sé quién es´”, contó.