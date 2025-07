"No fue un accidente, fue un incidente": la opinión de un experto sobre la muerte de la nieta de Cris Morena

El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales , analizó en C5N el trágico episodio náutico en Miami que se cobró la vida de Mila Yankelevich y otra menor. "No fue un accidente, fue un incidente", indicó el especialista al aclarar que la diferencia radica en la previsibilidad: “Accidente es un hecho impredecible e inmanejable; mientras que incidente hay responsabilidad humana que hay que determinar” .

Con la información que se conoce hasta el momento, Morales explicó que la empresa en la que viajaba la nieta de Cris Morena se trataba de una escuela de deportes náuticos que utiliza embarcaciones menores y sin propulsión mecánica, impulsadas únicamente por el viento. Luego señaló como inusual que una instructora tan joven, de 19 años, este sola en una embarcación con cinco chicos menores de edad. " Los chicos por lo general están entusiasmados y exaltados por la aventura. Una sola persona no puede conducir a los chicos y a la embarcación".

En otro pasaje de la entrevista, el presidente de la Liga Naval sugirió que la embarcación podría haberse alejado de su zona de práctica habitual: “Esa embarcación, que tiene un área de práctica, podría haberse alejado más allá de lo que su uso habitual le corresponde e ir a parar a un canal”.

Morales subrayó un punto clave del análisis técnico: la prioridad de paso entre embarcaciones. “Un velero tiene prioridad de paso sobre una embarcación mecánica, pero no cuando son aguas restringidas o cuando la embarcación mayor está por un canal porque no tiene por dónde irse”, explicó.

Luego detalló: “El velero estaba parado porque no había viento. La chica que dice que vio venir a la barcaza no tuvo en cuenta que la barcaza tiene maniobras restringidas porque no puede salir del canal por donde va”.

También remarcó que las barcazas suelen tener un marinero en la proa porque la visión parcial que puede tener el capitán de la embarcación. "En esta ocasión no lo tenía, quizás porque no era necesario o porque nadie previó que esa embarcación deportiva iba a estar ahí”.

Preguntas clave para la investigación

El presidente de la Liga Naval planteó los principales puntos que la investigación deberá resolver:

“¿La barcaza estaba operando en el horario habilitado para hacer esta tarea de recolección de residuos?”

“¿La instructora estaba habilitada?”

“¿Tenía la preparación suficiente para estar a cargo de cinco menores de edad?”

“¿Cuáles eran sus instrucciones?”

“¿La barcaza podía circular en ese horario o, como dicen algunos, solo podía hacer la recolección cuando no había actividad deportiva?”

Morales remarcó que las responsabilidades serán fácilmente establecidas: “Lo que está reglamentado, si no se cumplió, se va a saber”. Y cerró con una sentencia contundente: “El hecho es tan grosero que no admite ser razonado sin tener en cuenta una falta grave, unilateral o bilateral”.