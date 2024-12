Qué se sabe del crimen del empresario en su campo de Luján: ¿robo frustrado o ajuste de cuentas?

Los investigadores que trabajan en el crimen del empresario Roberto Pérez Vieyra, asesinado el viernes pasado en su estancia de la localidad de Torres, en el partido de Luján, no descartan que se trate de un ajuste de cuentas ya que los delincuentes no se llevaron dinero del lugar.

"Fueron hasta el casco de la estancia, se encontraron con la pareja de esta empleada y también intimidaron a la mujer de Roberto Pérez Vieyra, a quien le pidieron dinero. No pudieron llevárselo, si es que lo tenía", explicó desde el lugar el cronista Rafael García Palavecino en un móvil para Argentina en Vivo por C5N.

Agregó que se trata de un campo de "mucha extensión", ubicado sobre un camino rural y lejos de otras viviendas, donde también funciona un complejo de cabañas conocido como La Monedita. "Lo que indica este contexto es que lo vinieron a buscar puntualmente, lo tenían marcado por alguna circunstancia", subrayó.

Pérez Vieyra tenía 71 años y se había desempeñado como subsecretario de Gestión de Proyectos del Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri. También trabajó en compañías multinacionales y era el dueño de la empresa agropecuaria La Criolla.

Roberto Peres Vieyras Roberto Pérez Vieyra tenía 71 años.

El hombre fue sorprendido por los delincuentes mientras realizaba una videoconferencia por Zoom con un amigo. Recibió un disparo en el muslo izquierdo que impactó en la arteria femoral, por lo que se desangró y murió prácticamente en el acto.

"Lo curioso es que no robaron plata. Es un lugar sin cámaras de vigilancia, no hay ni siquiera un timbre. No se pierde en ningún momento la señal de celular, pero no hay cámaras ni cableado que indique que hay un mínimo de seguridad", describió el periodista.

El periodista especializado en policiales Fernando Tocho añadió que "el hecho tiene a dos implicados en la mira y los investigadores están revisando cámaras de vigilancia, que hay poco y nada". "Se llevaron una escopeta, un celular y un juego de llaves. A 48 horas del hecho, no hay detenidos. Hay extensiones y distancias muy largas, lo que puede complicar la investigación", señaló.

"Esto está a cargo de la DDI de Luján. Me decían que se llevaron un celular. Están siguiendo la línea; si hay alguna antena que lo captó, estarían en condiciones de reconstruir parte del recorrido de la salida. Ya sumaron las declaraciones testimoniales de quienes estaban allí y la fiscal Mariana Suárez está trabajando, así que se esperan novedades", concluyó.