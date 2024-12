Trenes repletos y con demoras: todas las líneas afectadas por medida gremial

La medida de fuerza, que ocasiona demoras en todas las líneas por lo que el servicio, se debe al reclamo por la falta de insumos, de mantenimiento y reparación de las flotas. Los trabajadores expresan que trabajan “con trenes deteriorados y vías peligrosas por la falta de reparación y sistemas de comunicación obsoletos, por lo que piden una actualización de señales”.

Por otra parte, advirtieron que se trata de una situación que pone en peligro a los usuarios y a los propios trabajadores y piden que se declare la emergencia ferroviaria. La podría durará 24 horas por lo que finalizará mañana al mediodía.

Todas las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte e incluso el de cargas están con demoras desde el mediodía confirmaron desde Trenes Argentinos.

En la estación de Liniers, algunos usuarios se vieron sorprendidos por la medida y mostraron su malestar por la postura del gremio. “¿Por qué no se deja de embromar la gente de La Fraternidad? Nosotros somos laburantes, cortemos con esto, siempre embroman a los que estudiamos y laburamos”, señaló una mujer en diálogo con C5N. Sin embargo, otros apoyaron la decisión: “Apoyamos a los trabajadores, que se vaya Milei ya”.

“Vengo desde Once y no nos dijeron nada de la medida de fuerza, entre los pasajeros decían que había algunas demoras, pero no sabíamos de qué se trataba”, agregó y otra mujer se quejó: “Esto es una vergüenza, se viaja mal. Somos rehenes de ellos, nosotros pagamos. Viajo todos los días, viajamos como una sardina y no nos dicen nada”.

La queja de los trabajadores que genera grandes demora en los trenes

A través de las redes sociales, los ferroviarios dejaron en claro que la protesta se debe a la falta de inversión en material rodante e infraestructura ferroviaria y sobre una recomposición salarial. “Inflación anual del 287%, paritarias de 208%, para empatar la inflación restan 36%. Nos adeudan % del mes de abril y mayo”, señalan y agregaron: “Los ferroviarios no somos la casta”.

trenes demoras.jpg

Por su parte, maquinistas advirtieron que están “frente a una de las peores crisis ferroviarias” y aseguraron que los trenes necesitan reparaciones y repuestos “con urgencia”. En ese sentido, exigen una recomposición salarial y detallaron que, para empatarle a la inflación anual, necesitan un aumento del 38%.

“Atención pasajeros: Emergencia ferroviaria. Nuestros trenes necesitan repuestos y reparaciones con urgencia. Las vías deben tener obras para seguridad y confort. Los sistemas de comunicación y señales deben ser actualizados”, explicaron y agregaron: “Nos vemos en la obligación de extremar las precauciones en la circulación de trenes por su seguridad y cuidado de nuestra herramienta de trabajo”.