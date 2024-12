Marta Minujín protagonizó un violento choque en Monserrat: hay 4 heridos

Todos los ocupantes del Gol salieron por sus propios medios del auto, pero dos de las tres mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas por el SAME al Hospital Ramos Mejía. Pero al poco tiempo recibieron el alta.

Marta Minujín Redes sociales

La artista sufrió un traumatismo de tórax sin riesgo de vida, pero negó ser trasladada por el equipo del SAME, por lo que se quedó en su vehículo a la espera de la ambulancia de su prepaga. Finalmente, fue trasladada al Instituto IDT horas después. Pero resultó imputada por el hecho.

Un familiar de las mujeres señaló que “están bien” y agregó en TN: “Yo llegué al accidente cuando el SAME se las había llevado, me comentaron telefónicamente cómo fue el accidente. El Gol venía por Independencia en verde —el semáforo— y el otro lo embistió en colorado, por Entre Ríos venía, es lo que me comentaron”.