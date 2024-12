Mariela, la vecina de Recoleta que se cruzó con el asesino: "Me llamó la atención la peluca que tenía"

Hasta el momento solo se sabe que el sospechoso, quien continúa prófugo, usaba anteojos y una peluca negra larga. Tenía en sus manos un arma que se desconoce calibre y un silenciador en la punta.

“Vivo a la vuelta del kiosco, y tipo 22:30 me lo cruzo al que dispara sin saber lo que iba a pasar. Me llamó la atención la peluca que tenía puesta porque no había viento anoche y la peluca se le iba moviendo, entonces dije ‘que raro el pelo, lo tiene re duro, re sucio o que claramente es una peluca’”, relató Mariela, una vecina en diálogo con el periodista Rafael Palavecino en De Una por C5N.

recolta.jpg

Al mismo tiempo, la testigo recordó que horas más tarde se escucharon las detonaciones: “Primero no le llevé el apunte, pensé que eran petardos porque como suelen tirar por acá, pero después, cuando salí más tarde a comprar al kiosco, ahí me encontré lo que se vio: ya estaba el cuerpo tapado. Y me quedó eso porque me lo crucé”.

Mariela reconoció que cuando vio en las noticias lo que había sucedido, se dio cuenta que se trataba de la persona que se había cruzado: “Me di cuenta que era esa persona cuando le vi el pelo y la vestimenta porque tengo memoria. Cuando lo vi iba caminando rapidito, solo y sin nada encima”.

Video: así asesinaron de tres balazos al hombre en Recoleta

Se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el brutal crimen que ocurrió durante la madrugada del jueves en el barrio porteño de Recoleta, donde un hombre bajó del auto a comprar en un kiosco y lo mataron de tres disparos por la espalda. Según testigos, la víctima salió de su vehículo, fue sorprendido por un delincuente que realizó varias detonaciones y escapó.

El hecho ocurrió en la esquina de Paraguay y Agüero cerca de las 2. Oficiales de la Comisaría Vecinal 2B, ubicada a 300 metros del kiosco, escucharon los disparos y arribaron casi inmediatamente al lugar y constataron que la víctima recibió al menos 3 balazos en la espalda.

Sin mediar palabra, el agresor efectuó al menos cinco disparos. Uno de ellos dio contra el vidrio del kiosco. El resto, por lo menos tres, fueron dirigidos a la víctima, de la cual se desconoce la identidad.

El primer punto a revisar es el vehículo de la cual se bajó el agresor. Buscan también saber cómo sabía el asesino que iba a llegar la víctima a esa hora para poder cometer el crimen. Por otro lado, el Logan también será importante a la hora de investigar porque avanza metros más adelante y se bajan dos personas de las que también se desconoce la identidad.

Hasta el momento, la hipótesis más certera que tienen los investigadores es un ajuste de cuentas, pero barajan todas las posibilidades. La Policía, por su parte, sigue en la búsqueda del presunto sicario.