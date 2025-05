Megaoperativo de seguridad y represión contra los jubilados: hay dos heridos en el Congreso

Luego formaron una especie de cerrojo sobre los manifestantes, en Rivadavia y Virrey Ceballos, según contó el cronista Nicolás Munafó, para moverlos arriba de la plaza del Congreso. Avanzaron "a los empujones", tanto la PFA como la Prefectura, y lograron limitar el movimiento de los autoconvocados.

Antonio, un fotoperiodista, fue gaseado y terminó en el piso, a pesar que tenía una máscara contra los gases tóxicos que usan las fuerzas de seguridad. La cronista Daniela Gian contó que hubo otro colega, Oscar, que resultó herido por los gases. Mientras llegaron efectivos de Gendarmería al lugar.

En el programa De Una en C5N, una jubilada que se presentó como Ana María Tapia, aclaró que ella sigue trabajando y que no acepta la ayuda de sus hijos: "Si ellos (el Gobierno) me enseñan cómo pago la luz y cómo vivo con 300 mil pesos por mes, yo no vengo más, pero no van a poder hacerlo".

"Vamos a seguir viviendo porque lo merecemos. Tenemos que seguir luchando por es nuestro derecho y no van a conseguir sacarlo", aseguró una de las manifestantes que fue sola, igual que hizo los miércoles anteriores.

"Trabajo desde los 16 años. Tengo mi casa y todavía como. Pero vengo por mis compañeros, que no tienen casa y que le sacaron su derecho a los medicamentos. Vengo por ustedes también", aseguró ante el periodista.

Mientras, la policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Prefectura rodeó el Congreso con un cordón humano, para que los adultos mayores y los militantes que acompañan el reclamo no puedan acercarse al lugar.