La historia de Jony de la silla: "Estoy para ayudar a otros"

Carla Czudnovsky habló con Jonathan Yeferley, conocido como Jony, un hombre que nació con una enfermedad poco frecuente llamada osteocondromatosis múltiple, que lo dejó en una silla de ruedas a los 18 años. A pesar de su afección genética que lo dejó limitado en sus funciones motrices, es un ejemplo de militancia social. Él entendió que "nadie se salva solo".

A Jony lo marcó la historia del piquetero Darío Santillán, asesinado en junio de 2002, junto a Maximiliano Kosteki, en una brutal represión policial en el puente Avellaneda: "Para el que no lo conoce es un piquetero, al que matan por la espalda por defender a otro. En el medio de una represión donde hay balas, ese gesto de salvar al otro es lo que a mi me llevó a abrir la conciencia".

"No tuve adolescencia porque viví en hospitales, de las tres operaciones que tuve, quedé en muletas. Decidí no operarme más. Cuando quedé en la silla se me quemó mi casa, yo vivía con mi vieja, y el Gobierno de la Ciudad nos pagó un hotel", recuerda sobre su vida.

Jony: "Lo mas jodido es que te miren con lástima"

Durante la charla, Jony relató que lo peor para las persones con discapacidad es la mirada del otro, "con lástima, como pobrecito y que no te traten como una persona". Confesó que con sus 8 sobrinos le pasó que "se asustaban" y que con el tiempo lo aceptaron.

"La gente se pregunta cómo haces, cómo dormís, cómo te bañas, cómo barres", enumeró y remarcó: 'Es normal, nada más que tengo una silla'. Contó que estuvo mucho tiempo encerrado porque "recién en 2010 salió la norma para que los colectivos tengan la rampa para discapacidad".

La militancia social: "Estoy para ayudar a otros"

Cuando habla de su vida diaria, siempre tiene presente a sus vecinos, a los militantes del barrio. Juntos pusieron rampas para que él pueda entrar a su casa porque "cuando llueve es imposible", remarcó. En este sentido, dejó un mensaje para ayudar a las personas que como él tienen alguna discapacidad: "Se necesita un corazón, un abrazo... cuando la estas pasando mal no te rindas... siempre se puede salir adelante con otros. Es por ahí".