Los audios del llamado al 911 del esquiador que sobrevivió a la avalancha en el cerro López

El accidente ocurrió el miércoles por la tarde mientras el joven de 29 años se encontraba en esa zona de alta montaña, popular entre los excursionistas.

La búsqueda había sido suspendido durante la noche, pero se avisó que iba a reiniciarse a primeras horas del jueves, aunque las autoridades habían advertido que el mal pronóstico y la posibilidad de una nueva avalancha podrían ralentizar los rastrillajes. Sin embargo, finalmente el rescate se produjo durante la madrugada, luego de que la víctima pudiera llamar al 911.

Rápidamente, la policía dio aviso a la Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche (CAB), que comenzó a subir el cerro a las 4 de la mañana. Hasta el momento no hay información relevante sobre la salud del hombre rescatado, pero estaría en buen estado y fue evacuada en un helicóptero.

“Cerca de las tres de la mañana se pudo comunicar con el 911. Todavía se está investigando cómo pudo salir de la avalancha y dirigirse al pico de la montaña para poder encontrar señal porque la zona donde ocurrió la avalancha no hay señal”, relató la periodista Luciana Avilés en Mañanas Argentinas por C5N.

Se conocieron los audios del sobreviviente tras la avalancha en el cerro López

Luego de una hora y media de escalada, los rescatistas divisaron al turista que había quedado atrapado. Según detallaron, el hombre estaba a unos 500 metros del lugar en el que habían sido encontradas las otras dos personas.

A las 2.53 de este jueves el cordobés logró usar un teléfono de una amiga para poder comunicarse con el 911 y pedir ayuda para ser rescatado. “Estoy en el cerro López, me cayó una avalancha. De pedo puedo respirar, tengo las piernas atadas, por favor”, se lo escucha a decir a Gruttadauria. Rápidamente el llamado fue transferido al despacho Bariloche y fue recepcionado por el Cabo 1º Ojeda.

Cuando es atendido por una operadora, el cordobés le advierte: “Buenas noches, me cayó una avalancha en el cerro López. Me está agarrando hipotermia, hace cuatro horas me cayó. De pedo puedo respirar porque hice un hueco. Estoy en cara la derecha del refugio”.

La receptora lo mantuvo en línea y luego se dio aviso al personal del Club Andino y le advirtió que lo mantendrá en línea todo el tiempo que sea necesario. En el llamado se escucha al joven de 29 años desesperado y agradece por ser atendido y agregó: “Ojalá vengan”.

En el reporte policial, se detalló que el esquiador manifestó estar “inmovilizado en los miembros inferiores, tiene manchas negras en las manos, respira a través de un agujero y puso la zonda y una funda brillante marcando el lugar”.

En el mismo, también se especificó que el joven “manifiesta que no llama de su celular sino del celular de su amiga, no sabe el numero estaría bloqueado solo puede llamar al 911, manifiesta estar en la canaleta al lado de una formación rocosa con los skis trabados, puede respirar y mover la cabeza”.

En el procedimiento se le comunica al personal de rescate Op. Urrutia a quien se le brinda información, el mismo solicita que se le intente enviar la ubicación por WhatsApp. Pasada las 5.30 de la mañana, subió el primero grupo de rescate del club andino, pero recién a las 7.51 se precisó que el personal ya dio con la persona. “La persona se encuentra consiente manifestando no sentir los miembros. Sin más datos”, fueron los primeros datos que se logró informar sobre su estado de salud.