La historia del hombre que asesinó al violador de su hijo y no fue preso.

El hombre que mató al violador y asesino de su hijo en televisión en vivo

El hecho ocurrió el 19 de febrero de 1984, cuando el instructor de karate del niño de tan solo 11 años de edad, lo recogió para supuestamente dar un paseo. Se trataba de Jeff Doucet, de 25 años, el cual prometió a la madre del pequeño Jody, June, que volverían en 15 minutos.

El niño no dudó de Doucet, pues nunca había tenido motivos para hacerlo. El Instructor enseñó a tres de sus cuatro hijos artes marciales y la comunidad confiaba en él. No obstante, ese día Jeff Doucet no llevó a Jody a dar un paseo por el vecindario, sino que se afeitó la barba y se tiñó el cabello junto a Jody para hacer pasar al pequeño como su propio hijo mientras escapaba de la policía.

Doucet y Jody Plauché se hospedaron en un motel de Anaheim, California, a pocos minutos del parque de Disneyland. En ese lugar, Doucet agredió sexualmente al estudiante hasta que el joven pidió llamar a sus padres, lo que Doucet permitió. La policía, que había sido alertada por los padres de Jody, rastreó la llamada y arrestó a Doucet mientras el pequeño tomaba un vuelo de regreso a Louisiana.

Según informaciones, Plauché había manifestado a su amigo y comandante del alguacil de Baton Rouge, Mike Barnett: “Mataré a ese hijo de puta”, hecho que ocurrió el 16 de marzo de 1984 en el aeropuerto Baton Rouge, mientras se televisaba en vivo por televisión abierta.

Los motivos por los que no fue a la cárcel

A pesar de que Pauché disparó y mató a Doucet, recibió una sentencia en suspenso de siete años con una “probation” de cinco años y 300 horas de servicio comunitario por el tiroteo.

Como no recibió una sentencia de prisión, el hombre solo pasó un fin de semana en la cárcel. En aquel entonces, el caso generó polémica ya que hubo gente que cuestionó si a Plauché se le debió acusar de asesinato, cuestionamientos que continúan hasta el día de hoy. Por su parte, el hombre indicó que estaba en su derecho y que ellos en su misma posición hubiesen hecho lo mismo.