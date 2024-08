La desesperación por un trabajo, la flexibilidad laboral y los bajos salarios: la otra cara de la crisis económica

Por su parte, un informe de la plataforma de empleo Bumeran advirtió que el salario pretendido por los candidatos a un empleo se incrementó un 68,81% en los primeros cinco meses del año. No obstante, a pesar de la suba, continúa sin alcanzar el umbral de $1 millón e incluso se ubica por debajo de la inflación acumulada hasta ese periodo, que fue del 71,9%. En tanto, la tendencia continuó en junio, cuando el promedio de remuneración anhelada llegó a los $919.089.

La diferencia en los porcentajes expone la disyuntiva: negociar un salario menor para aumentar las posibilidades de conseguir el trabajo, aunque el dinero no alcance o solicitar un monto mayor con el riesgo de subir las posibilidades de quedar marginado del proceso. En el medio, la necesidad urgente de ocupar un empleo, de cambio de trabajo o incluso por la crisis económica incorporar otra actividad laboral.

Entrevista laboral La entrevista laboral es la instancia de intercambio entre el reclutador y el candidato.

En esta línea, en las redes sociales se manifiesta el malestar de los trabajadores que buscan dar un salto profesional o cambiar de trabajo. "Acabo de salir de una entrevista de trabajo en una empresa muy grande y adivinen cuánto me ofrecieron por laburar 9 horas. $500 mil. Los miré con cara de 'dale, es joda'", publicó un usuario en la red social X (ex Twitter) el 24 de julio, que generó una catarata de mensajes similares.

Acabo de salir de una entrevista de trabajo en una empresa MUY GRANDE y adivinen cuanto me ofrecieron por laburar 9 hs? 500 LUCAS, los mire con cara de DALE ES JODA — Franc (@franArrrouy) July 24, 2024

También, el informe de la bolsa de trabajo refleja las consecuencias de la depresión económica, ya que el 65% de las organizaciones reconoció que despidió personal este año y el 59% admitió que se debió a una "reducción de costos". Además, el 30% de las empresas prevé que habrá más despidos de cara al resto de 2024.

En tal sentido, con respecto a los trabajadores, el rechazo a las políticas laborales del Gobierno es contundente: el 48% respondió que el impacto es negativo y apenas un 15% que es positivo. Además, si bien puede haber varios motivos para agregar un trabajo o cambiar, el declive de la economía también afecta en la necesidad de incrementar los ingresos, debido a que el 76% de los encuestados afirmó que buscó un nuevo empleo durante este año.

Bumeran informe El fuerte rechazo a la política laboral del Gobierno.

La búsqueda de alternativas para amortiguar los bajos salarios

La caída de la economía se traduce en las complicaciones con las que cuentan los candidatos para encontrar un empleo que tenga un sueldo congruente para cubrir los gastos de alquiler y canasta básica. Por este motivo, en algunas oportunidades se inclinan por aceptar sueldos rotundamente menores al promedio, pero contar con condiciones que al menos intenten disimular el bajo salario.

En diálogo con C5N, la CEO de la consultoría de recursos humanos Otium, Florencia Papaleo, marcó la resignación salarial de postulantes a cambio de tener mejores cualidades en el puesto de empleo: "El mercado está bastante dispar, por el mismo puesto se pueden encontrar tres remuneraciones completamente diferentes. Antes lo primero que se preguntaba era la remuneración, hoy unas de las cuestiones que más interesan son el clima laboral y la cercanía al trabajo. Muchas veces está ligado a no gastar en viáticos y tener en cuenta que puede sumar en algún aspecto y por eso aceptar una remuneración un poco más baja".

En tal sentido, profundizó en el gran lugar que ocupa el trabajo remoto. "El home office es fundamental, vino para quedarse. En algunos trabajos no se puede aplicar a la virtualidad pero vino para quedarse y es una herramienta muy útil, aunque hay que saber utilizarla. Incluso si la vacante dice que es 100% presencial, hay algunos que llegan a la entrevista y preguntan si se puede transformar en híbrido. Hay gente que pide híbrido y que la empresa pague el servicio de Internet en su casa", expresó.

Por su parte, el integrante de la consultora Sci Comunidad Claudio Nicolini se refirió a otros componentes que inciden en la decisión de los candidatos: "Estamos viendo mucho el salario emocional en las búsquedas, que consiste en que más allá de la plata que paga una empresa, también analizar otros factores. Por ejemplo, si hay comedor en planta porque eso implica no gastar en comida. Además, está el tema de la distancia al trabajo".

"Hoy, si las empresas dicen que no tienen home office se pierden muchísimos candidatos porque de algún modo la pandemia del Covid-19 lo que hizo fue traer un modelo de trabajo nuevo. Hay gente que considera el home office un beneficio, pero en realidad es una forma de trabajo. También se tiene en cuenta la flexibilidad horaria y que tengan una obra social y cuál es su cobertura, porque eso significa menos plata para pedir en el sueldo", advirtió el especialista, con C5N.

Home office.png El home office se instaló en el mercado laboral.

Trabajar por un sueldo insuficiente: la desesperación por un empleo

A pesar de remuneraciones exiguas, algunos trabajadores optan por acceder a cualquiera sea el empleo debido a la urgencia de contar al menos con un mínimo salario. "Hay un porcentaje de postulantes que pide una remuneración aproximada un poco más abajo. A veces se funda en la necesidad del trabajo, el cambio y no tener las herramientas de pedir un poco más", analizó Papaleo.

También, la licenciada en relaciones del trabajo María Cecilia Muntaner expuso en una charla con C5N cuál es el perfil mayoritario de los que aceptan un trabajo con un bajo sueldo: "La gente que no tiene trabajo está dispuesta a trabajar por una remuneración menor. Son perfiles que quedan fuera del mercado laboral porque en general no tienen los skills que piden las empresas para los puestos de trabajo que hay. La mayoría de las posiciones requieren de cierta experiencia y estudios que la gente desempleada no los tiene".

"Cada vez se agrandará más la brecha de que los candidatos calificados y que tengan trabajo cada vez van a ser más caros y los que no tengan trabajo aceptarán posiciones en condiciones desfavorables porque no tienen tanto margen para negociar el sueldo", concluyó.

Qué es el salario emocional

El salario emocional consiste en los beneficios que una empresa brinda a un empleado que no se encuentran vinculados con la retribución, sino con considerar los factores personales en el trabajo ocupado, como contar con un buen clima laboral.

Incluso, distintas compañías en sus publicaciones en las redes sociales apuntan a los beneficios de sus puestos de trabajo con otras variables que no se encuentran relacionadas con lo económico.

Por este motivo, las condiciones laborales como contar con espacios cómodos para trabajar, el reconocimiento de las autoridades o incluso beneficios vinculados al grupo familiar, como tener a disposición una guardería para niños.

También, otro aspecto que es considerado por los empleados en el salario emocional son las oportunidades de desarrollo dentro de la empresa y las chances para ocupar cargos más jerárquicos.