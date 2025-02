Jorge Rial sobre la detención de Morena: "Espero que esto sea el fondo que toque mi hija"

El conductor Jorge Rial volvió a referirse a la situación de su hija Morena , la cual quedó detenida luego de que la Justicia determine su participación en un robo en la localidad bonaerense de Villa Adelina, y reveló que no tuvo contacto con ella y cuestionó la estrategia que lleva adelante la defensa de la joven .

"Está siendo tratada como es tratado cualquiera, no tiene privilegios. La tratan como alguien que rompió la ley", detalló este jueves en Argenzuela por la pantalla de C5N , donde también expresó: " Valoro que se la trate así y que no haya privilegios ".

En ese momento, salió al cruce de las versiones que circulan respecto a las condiciones de su detención: "Pero tampoco está siendo maltratada, eso es una estrategia que tiene su abogado y que algunos comunicadores le dan un poco de manija a eso, a los que les gusta explotar esto".

"Yo actuaría de otra manera", señaló respecto a la táctica penal elegida por Alejandro Cipolla, abogado de la joven.

Por otra parte, comentó que no está en comunicación con Morena: "No hablé con mi hija ni tengo acceso a la causa". En ese sentido, explicó por qué no se involucra en el tema: "Si llego yo a una comisaría o a un juzgado, alimento especulaciones. Lo único que quiero es que se haga justicia".

"Yo sigo apostando a que esto sea el fondo que toque mi hija", reflexionó luego de sincerarse y confesar: "Me duele ver todo esto en cadena nacional".

Por último, se refirió a Amadeo, su nieto y segundo hijo de Morena: "Está fantástico. Durmió 12 horas el pequeño luchador de sumo, como lo llamo yo. Está rodeado de cariño, está con su tía Rocío, mi pareja María y dos niñeras".

En este contexto, el periodista Paulo Kablan detalló las últimas novedades de la causa: "Fue indagada, se negó a declarar por recomendación de su abogado. Ella puntualmente pidió la excarcelación".