El descargo de Jorge Rial tras la nueva detención de su hija Morena

"Lamentablemente mi hija Morena está detenida", expresó el conductor en la apertura de Argenzuela, por Radio 10. "En un ratito me voy a juntar con con mi nieto, que va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera. Su bienestar es lo único que me importa hoy", explicó.

"Más allá de las diferencias históricas, sufrí mucho. No hay un manual para ser padre, hice todo lo posible, la crié lo mejor que pude, tengo dos hijas, las crié iguales. Una es Morena, que tomó una decisión en su momento de ir por otro camino que incluso la llevó a alejarse de mí, porque obviamente yo nunca aprobé esa decisión de ella de una vida casi marginal", planteó el periodista.

Embed - DETUVIERON a MORENA RIAL: QUÉ DICE la INVESTIGACIÓN

Rial remarcó que "nunca la dejé ni abandonada, ni a la buena de Dios". "Aunque sea con distancia, yo siempre intenté monitorear y tratar de cambiarle esa actitud. Pero son decisiones de vida, mi hija es mayor de edad, yo ya no puedo hacer absolutamente, hice donde pude", enfatizó.

"Cien veces la apoyé porque soy el padre, porque la amo, porque es mi hija y seguramente la voy a seguir apoyando, pero no en esto. Nunca. Y tampoco voy a a justificarla bajo ningún punto de vista", subrayó.

El comunicador señaló que "es la Justicia la que tiene que decidir cuál es el destino de Morena", aunque luego aclaró: "En realidad quien decidió cuál es su destino fue Morena".

"Es una mujer independiente que tomó decisiones equivocadas en su vida, que decidió escuchar a otra gente y no a los que queremos que le vaya bien. Uno se tiene que hacer responsable de sus actos. Lo que siento ahora es mucha vergüenza, mucho dolor y sobre todo mucha preocupación por Amadeo", sostuvo.

morena rial rodeada sus seres queridos 1jpg.jpg Jorge y Morena Rial, en tiempos más felices.

"Cuando me acercaba, me repelía, públicamente me rechazó. No le echo la culpa a los medios, los medios van a alimentarse de alguien que les gusta darle alimento, o sea, era la tormenta perfecta, los medios que necesitaban información y mi hija que era ávida de dar información, el show necesario para alimentar a la audiencia", repasó, aunque planteó que "ni así logró alejarme".

En cuanto al tratamiento que reciba Morena, el conductor aseguró: "No quiero que haya privilegios. Obviamente quiero que sea bien tratada, pero no hablaría con nadie para hacer nada especial. Si cometió delitos tiene que pagar por eso. Porque sabía lo que hacía. Entonces tiene que pagar y ojalá que esto le sirva para aprender".

"Su elección fue esta, no sé por qué, no entiendo por qué, en un momento le hizo click la cabeza y tomó la decisión de estar marginada. En estos últimos días hablamos bastante y ella me decía, 'Papá, lo hice porque no tenía otra cosa que hacer', cosa que me indignó. Lo último que uno tiene que hacer es cometer un delito. Hay mil cosas para hacer antes. Dejarse ayudar, por ejemplo", expuso Rial.

"Es inteligente, pero bueno, decidió usar la inteligencia para otra cosa, espero que cambie eso y que tome el camino correcto. Me va a tener a mí ahí al lado, para acompañarla y para tratar de ayudarla. Ahora solamente voy a cuidar a mi nieto, que esté lo mejor posible, esperar que se desarrollen los hechos y ver que va a pasar con con Morena, y esperar que esto sirva para que que ella finalmente cambie y aproveche todo lo bueno que le puede dar la vida", concluyó.