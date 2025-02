Investigan si los 17 cráneos hallados en Quilmes están relacionados con rituales umbanda

En la jornada de ayer, una persona que caminaba por la zona encontró 17 cráneos humanos entre las piedras del lugar. Sin embargo, no son los únicos restos óseos presentes en el sitio. Según testigos, al recorrer la costa se pueden ver más restos y otros elementos que podrían estar vinculados a rituales religiosos.

El descubrimiento generó conmoción y distintas especulaciones sobre el origen de los restos junto a otro tipo de ofrendas de maíz, monedas, llaves, papas y otros objetos. Desde Quilmes, el periodista Diego Lewen informó para el programa Mañanas Argentinas por C5N los últimos detalles de la investigación.

Trabajan en el caso efectivos de la Policía Bonaerense de la Comisaría 1ra. y peritos de la Policía Científica Facundo Muñoz

Mónica, una vecina de la zona que vive frente a la Ribera desde hace 17 años, aseguró que esta situación no es nueva. Afirmó haber visto a un camión frigorífico llegar al lugar durante la noche, con un grupo de aproximadamente 20 personas vestidas de blanco. “Nunca vi tantos cráneos juntos. He visto ofrendas, animales sacrificados y cenizas, pero esto es distinto. Me enojé mucho al enterarme”, comentó.

Según su testimonio, estas ceremonias suelen realizarse a principios de febrero y en diciembre. En varias oportunidades, los vecinos encontraron restos de animales y objetos rituales esparcidos en la zona. “Nosotros respetamos las creencias de todos, pero nadie nos respeta a nosotros. Vivimos con chicos que juegan cerca del río y esto es un peligro”, reclamó.

La presencia de restos humanos suma preocupación y plantea interrogantes sobre su procedencia. Las pericias serán clave para determinar si los restos tienen relación con alguna práctica ritual o si pueden estar vinculados a un delito mayor.