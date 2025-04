Alarma en Parque Chacabuco: denuncian que un hombre persigue a menores a la salida de la escuela

En primer lugar, una nena que va a séptimo grado se bajó del colectivo para ingresar al colegio y tuvo que correr hacia un hombre que vendía golosinas en la puerta del establecimiento para pedirle ayuda. “La nena vino y me dijo que el hombre la estaba siguiendo y le estaba ofreciendo cosas. Ella lo reconoció y me dijo que había un coche, pero yo no lo vi”, indicó Julio, el señor que vende a diario en la puerta en Mañanas Argentinas en C5N.