Inundaciones en Campana: las lágrimas de los vecinos que abandonaron sus casas por el temporal

"Se necesita todo. Recuperamos la cocina que es importante porque ahora podemos comer. No pudimos salvar colchones, muebles… no sirve nada. Pudimos recuperar algunos documentos, hoy muchos no lo tienen porque los perdieron. Eso es bueno, porque siempre está el vivo que agarra dos colchones y se queda con el de alguien más", contó Eduardo, uno de los vecinos afectados.

El hombre agregó: "Mi señora fue rescatada junto a mis hijos. Yo me quedé cuidando la casa, pero tuve que salir porque me llegó hasta el pecho, fue una lástima perder todo, pero tuvimos que salir. Los que pudieron salvar algo eran los que tenían dos pisos. Te duele, pero había que salir".

Enseguida se unió a la charla la mamá de Eduardo, quien no pudo aguantar su angustia y se quebró en llanto adelante de la cámara. "Perdimos todo, soy muy sensible, me duele no por mí ni por mi marido, sino por él porque somos grandes".

"Nos duele por mi hijo. La vida sigue, pero él perdió absolutamente todo. Le hacen falta un montón de cosas. Yo lo que necesito es que los ayuden, necesitan muchísima ayuda. Tuvieron que tirar todo", concluyó.

Parte un nuevo tren solidario con donaciones rumbo a Zárate y Campana para los afectados por el temporal

Un nuevo Tren Solidario parte este martes rumbo a las localidades de Zárate y Campana con donaciones para ayudar a los afectados por el brutal temporal que azotó al norte y oeste de la provincia de Buenos Aires.

La organización, que trabaja desde 2001, anunció que para este lunes se esperaban donaciones para las ciudades más afectadas de la provincia luego de las fuertes tormentas que provocaron graves inundaciones.

A través de sus redes sociales, convocaron al público a que se acerque a la estación Retiro de la Línea Mitre para ayudar a los damnificados.

"Una muestra más de solidaridad, el pueblo argentino siempre pone el hombro en situaciones extremas como lo que pasó, desgraciadamente, en los municipios de Zárate y Campana. Nos pusimos a trabajar apenas pasó el temporal para coordinar una nueva salida de un Tren Solidario especial, de emergencia, es la cruzada número 56", expresó uno de los referentes de la entidad, Sergio Rojas, en diálogo con el cronista de C5N Claudio Cardoso.

tren solidario.jpg

"Convocamos al público en general en redes sociales, a los trabajadores ferroviarios que nos acompañan como siempre, Trenes Argentinos que pone a disposición la formación para nuevamente poder llevar una ayuda a los que más lo necesitan. Sabemos que no es la solución, pero va a ayudar a paliar esta situación", añadió.

El pedido incluye colchones, ropa de abrigo, alimentos no perecederos, elementos de limpieza, agua mineral y camas.

El tren solidario número 56 partirá rumbo a dichas ciudades este martes 20 de mayo al mediodía.