Insólito: pidió un café sin lactosa y el resultado lo desconcertó

En este caso, la elección no tiene que ver con una cuestión de gustos sino de salud: la leche sin lactosa o leche deslactosada está especialmente elaborada para las personas que son intolerantes a este tipo de azúcar, pero conserva los mismos nutrientes y cantidad de proteínas que la leche común.

"Por si acaso no había quedado claro que Raúl se ha pedido un café sin lactosa, le han hecho esto. Simplemente maravilloso", afirmó. La creadora de contenido mostró que, en lugar de hacer un dibujo con chocolate o un diseño de espuma sobre la bebida, el barista había usado una salsa dulce para escribir claramente las palabras "Sin lactosa".

El video alcanzó decenas de miles de reproducciones y despertó todo tipo de comentarios. "Tendría que ser así siempre. ¡La de veces que me he tomado el que no era!", celebró un usuario. Otro señaló que quizás el ingrediente elegido para escribir el mensaje no era el mejor: "Ingredientes del sirope: cacao y leche, jajaja".

De todas maneras, la influencer y sus seguidores coincidieron en que era una manera original de distinguir la bebida, aunque lo más conveniente sería usar salsas o ingredientes que no contengan leche.

Viral: el video del hombre que pidió un café sin lactosa