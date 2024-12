Insólito: impusieron una exigencia de vestimenta en un gimnasio para "eliminar comparaciones" y revolucionó las redes

"Solo se permite usar ropa negra en mi gimnasio. Hay varias razones para esto; la primera es evitar las comparaciones. Por ejemplo, si alguien tiene puesto algo y pensás: 'Ah, yo no me veo tan genial', 'No puedo usar eso', o lo que sea", explicó la joven mientras lucía algunos de los tops y calzas que suele usar para entrenar.

"Esto elimina todas las formas de comparación. No sabés cuál es el estilo de alguien afuera del gimnasio porque todos se ven iguales. Básicamente tenés como un uniforme para ir al gimnasio, no tenés que preocuparte por lo que llevás puesto ni nada parecido", destacó.

Sin embargo, aclaró que hay fechas especiales en las que se puede usar otros colores en lugar del negro. "Cuando es el cumpleaños de alguien, podés usar un conjunto de color. Este es mi favorito en este momento. También lo tengo en un color espresso, pero últimamente me ha encantado este tono cereza", señaló.

La mayoría de sus seguidores celebraron la propuesta del gimnasio y aseguraron que era "una muy buena idea". "Yo también lo hago porque me ayuda a no pensar en lo que tengo que usar y el negro siempre me favorece. Incluso si no me siento muy bien, aun así me permite ir al gimnasio", afirmó una usuaria.

Por su parte, el gimnasio también subió un video en su cuenta @theathleticclubs donde explicó por qué impuso la exigencia de vestimenta negra. "Usamos negro para eliminar las comparaciones y mantenernos juntos cuando salimos a correr (y se ve genial)", detalló.

El video de la joven explicando las exigencias del gimnasio