Incendio en un hotel en Mar del Plata: varios huéspedes saltaron por la ventana para escapar del fuego

Según explicó el dueño del hotel, Daniel, para en diálogo con la periodista Jimena Paternoster para C5N, en el espacio se alojan en su mayoría estudiantes universitarios. "Ante la primera alerta de fuego, subimos, sofocamos el incendio, no sabíamos que era porque había mucho humo", señaló.

"Había mucho humo que tendió a subir, se evacuó en dos minutos, no había nadie en el hotel. Dos chicas lesionadas porque al no ver y no entender lo que pasaba entraron en pánico y se tiraron hacia el techo de la cochera", continuó su relato.

Daniel aclaró que no se incendió ninguna habitación, no hubo desperfecto eléctrico, el peritaje apuntaría en un principio a que el fuego se inició de manera intencional: "Se está averiguando, está caratulado como accidente, hace años que trabajamos, es la primera vez que me pasa".

Pasó en Mar del Plata, varias personas debieron saltar desde un 2do piso para salvarse de un incendio en el Hotel "Reynas" calle Catamarca al 1.100 pic.twitter.com/yhvvEasJlf — (@NeganLibertario) December 5, 2024

Tras el aviso de los vecinos a la policía y los bomberos, se realizó un gran operativo en el lugar para poder asistir a las los huéspedes y concurrieron varias ambulancias Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), las cuales asistieron al menos a quince personas.

Al menos dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos por heridas como politraumatismos leves y otra un corte en la cabeza. Hasta el momento los investigadores desconocen la causa que inició el fuego.