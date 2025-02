Fuga de presos: Waldo Wolff denunció graves negligencias en el personal de la alcaidía en Caballito

Wolff informó que la cartera que conduce abrió una investigación para determinar si hubo complicidad por parte de los efectivos a cargo de la custodia de los presos. “El ministerio de Seguridad se pone al frente de la investigación. Somos querellantes y así se lo hemos manifestado al fiscal por orden del Jefe de Gobierno”, remarcó

“Para nosotros hasta que se compruebe lo contrario no es una fuga. Cuando hay negligencia o complicidad no es fuga porque alguien les permite que salgan”, señaló

“La enorme mayoría de nuestros policías trabajan de manera diligente. Cuando hay alguien que no lo hace incurre en una de estas causas de graves negligencias como las hubo. En caso de comprobarse responsabilidad, el fiscal actuará con temperamento”, agregó.

También manifestó que el tema de los presos es un problema "heredado del gobierno anterior" que la actual gestión está en proceso de resolverlo. “En estos momentos no alcanza, pero el año pasado tuvimos 35% más de detenidos y no hay donde ponerlos en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la única que paso en dos años de tener 60 presos en comisarias a 2300, porque detenemos gente y no se los llevaban. Estamos trabajando fuertemente en la reestructuración de los espacios que tenemos.”, afirmó.

En ese sentido recordó que desde el Gobierno porteño se avanzando en la construcción de la cárcel de Marcos Paz para para "llevar a los presos que no son de la Ciudad y no debería estar en la Ciudad”.