Fernando Burlando: "Diego Maradona murió en la miseria, va a haber condenados"

A partir de ello, tanto los abogados de Luque y Cosachov, como el propio Burlando, denunciaron a la jueza ya que el hermano de la magistrada, dueño de una productora independiente, estarían grabando hace semanas parte del proceso para el armado de una serie.

“En pos de cuidar la legalidad del juicio no me queda otra que denunciar a las personas que estaban filmando el juicio. Si esto es cierto es un escándalo, no me lo puedo comer”. explicó.

Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona en el juicio Fernando Burlando, junto a Dalma y Gianinna Maradona en una de las audiencias del juicio. Redes Sociales

Luego brindó detalles de como atraviesan la familia de Maradona las diferentes audiencias: “Los hijos de Diego y los familiares están haciendo un duelo, lamentablemente en el día de ayer Giannina estuvo en el juicio y no paró de llorar desde que llegó hasta que se fue”.

“Jana no la pasa bien, cuando va Verónica (Ojeda) tampoco. Cuando va Dalma tampoco. Estos temas judiciales tienen que ver con los posibles alivios que despiertan cuando terminan”, agregó.

De todas maneras, se mostró esperanzado con lo pueda llegar a pasar a futuro con el resultado del juicio: “No tengo dudas que habrá gente presa y sentenciada por la muerte de Maradona. Los que veo como posibles responsables quiero que queden todos como responsables y con una condena. Condenas va a haber”.

Para Burlando, "la familia de Diego fue engañada. Lo llevaron a una internación domiciliaria que nunca fue internación domiciliaria. Diego murió en la miseria, inundado de orín y de materia fecal". "Con ese olor nos dejó Diego. Murió en la miseria, entre el orín y la mierda”, concluyó.