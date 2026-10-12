Feriado del 12 de octubre: qué trenes están interrumpidos y cuáles funcionan con cambios

Obras en la zona de vías dejan sin servicio a varios ramales durante el fin de semana largo. En el resto de las líneas, circulan con cronograma de feriados.

La línea Sarmiento, interrumpida durante el fin de semana largo.

Trenes Argentinos informa que este lunes 12 de octubre, feriado por el Día de la Diversidad Cultural —Día de la Raza para el Gobierno—varias líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tienen servicios interrumpidos o con recorridos limitados debido a obras.

Tren Sarmiento sin servicios: qué alternativas tomar durante el fin de semana largo

Todos los ramales de la línea están interrumpidos desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre inclusive, por obras en la zona de vías. En el ramal Merlo - Lobos, los trenes circulan con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por la renovación de vías.

Los trenes circulan con el cronograma de feriados. Del sábado 10 al martes 13 de octubre, los trenes del ramal Temperley - Haedo hacen un recorrido limitado entre Temperley y San Justo, por las obras en la línea Sarmiento. Además, hasta el jueves 19 de noviembre, entre Hospital Español y La Tablada los trenes se detienen solo en el andén 2 por trabajos en la zona de vías.

Del viernes 9 al lunes 12 de octubre inclusive, no hay servicio entre Retiro y José León Suárez ni entre Retiro y Bartolomé Mitre, por obras en la zona de vías.

Los servicios Retiro - Tigre y Villa Ballester - Zárate funcionan con cronograma de feriados.

Línea San Martín

Los trenes circulan con cronograma de feriados.

Línea Belgrano Norte

Los trenes circulan con cronograma de feriados.

Línea Belgrano Sur

Los trenes circulan con cronograma de feriados. Además, hay varios cambios que no dependen del feriado:

Hasta el viernes 16 de octubre, los trenes del ramal González Catán - Lozano solo llegan hasta 20 de Junio, por obras en la zona de vías.

El ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano funciona con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano.

El servicio Puente Alsina - Aldo Bonzi está interrumpido hasta nuevo aviso por razones de seguridad operacional.

El tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes también está interrumpido.

Línea Urquiza

Los trenes circulan con cronograma de feriados.

Tren de la Costa

Los trenes circulan con cronograma de feriados.

Larga distancia

Los servicios Buenos Aires - Córdoba y Buenos Aires - Tucumán están interrumpidos temporariamente, por pedido de la concesionaria de vías (NCA) para realizar tareas de revisión. Tampoco hay servicio entre General Guido y Divisadero de Pinamar, ni entre Retiro y Justo Daract, en ambos casos hasta nuevo aviso.