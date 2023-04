Feng Shui en el hogar: ¿cómo influye?

Feng Shui en la puerta principal

Para el Feng Shui, la puerta de entrada a nuestro hogar representa la forma de vida que se acerca hacia ti, es decir, las oportunidades y posibilidades que se te presentarán. Esta representa la dimensión Yang de la experiencia y es importante tener una buena puerta principal porque nos permitirá la entrada del dinero, riquezas y oportunidades.

Si la energía positiva (chi) no tiene la capacidad de ingresar en tu hogar y, a mismo tiempo, circular libremente, no importa que ocurra en otras áreas del hogar, ya que, la puerta de entrada es el principal lugar de acceso de energía positiva.

Asegúrate que nada bloquee el acceso del chi y no tenga elementos que irradian Sha chi apuntando contra la puerta principal en el hogar. Esto puede incluir la esquina de un edificio cruzando la calle, una intersección, un elemento que bloquea la puerta o directamente en línea con la puerta principal.

Evaluar el Feng Shui de la puerta

Para que el proceso se pueda realizar correctamente, debés pararte en la puerta y mirar hacia afuera para comprobar que no haya árboles, buzones de correspondencia, columnas, macetas o cualquier otro elemento en línea recta a la puerta. En caso de que sí estén delante de nuestra entrada, afectará la capacidad de atraer la buena energía y puede influir de manera negativa en la salud familiar.

Feng Shui en la cocina

La cocina es sinónimo de alimento y tiene mucha relación con la vida pública, la carrera, el reconocimiento que recibes y la capacidad de manifestar metas y sueños personales. Para obtener resultados, la misma debe estar completamente limpia en la parte superior y que todas las hornallas funciones correctamente.

Debés usar la cocina con regularidad, así sea para hervir agua para el mate o cualquier otra infusión, aunque, no siempre en la misma hornalla. Se recomienda ir rotando y no siempre utilizar la misma. Si la energía positiva es pobre en esta área, los problemas relacionadas a la carrera, dinero y salud podrían aparecer. Otro dato a tener en cuenta es la distancia entre la cocina y el espacio que utilizamos para lavar los utensilios, el mismo debe estar a mas de dos metros para no crear un choque ente los elementos fuego y agua.

Feng Shui en el dormitorio

El dormitorio es un lugar fundamental en nuestros hogares porque allí es donde descansamos y tenemos nuestro tiempo para relajarnos. Además, para el Feng Shui es un espacio para sanar, rejuvenecer, regenerar la salud y la vitalidad, es por eso que la cama debe estar enérgicamente conectada con vos. Tenes que prestar atención a la manera en que la energía positiva entra a nuestros dormitorios, pero además, la forma en que la recibe la cama.

La cama debe estar en posición de control o de comando dentro de una habitación cuadrada o rectangular, ya que, representa estabilidad y además es sinónimo de un dormitorio apto para dormir. Es mejor evitar piezas o cuartos redondos, en forma de L, triangulares o cualquier otro tipo de forma.