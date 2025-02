El padre de Paloma, durísimo: "Me quieren ver fuera de escena"

En su programa de streaming , Omar Gallardo apuntó hacia las condiciones en las que se desarrolla la investigación por los asesinatos de Salvatierra y su hija: "En esta etapa de la investigación se dice cualquier cosa para entorpecer el caso. Se tergiversan las palabras para hacer daño. No todos somos tontos de dejarnos engañar. Somos personas que entendemos las cosas. Hay gente que me quiere ver fuera de escena porque estamos tocando intereses".

"Hay gente que no se deja engañar y eso nos alienta. No queremos ser tenidos como una carne de cañón o una persona manejada como un títere, con exposiciones. Hay dos caminos: el de la fe y el de la falta de fe", agregó en esta línea.

Por su parte, la madre de la adolescente, Alicia Pita, remarcó el apoyo tras el crimen de Gallardo: "El señor se ocupará de los que dicen mentiras. Agradecemos a todas las personas que nos apoyan, a los Ministerios que están orando por nosotros. A través de perfiles falsos se dedican a insultar y a injuriar".

Crimen de Paloma y Josué: detuvieron a un hombre en la provincia de Río Negro

La Justicia avanza en la investigación por los crímenes de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra y detuvieron a un hombre en la provincia de Río Negro, luego de que se activara el número de un teléfono que pertenecería a una de las víctimas.

Fuentes del caso informaron a la agencia NA que el sospechoso será trasladado a Florencio Varela para someterlo a indagatoria. El aprehendido fue interrogado por los investigadores del caso y de acuerdo a las fuentes, la versión no conformó a los investigadores.

Según detalló, el teléfono lo había reparado en su local, en agosto pasado, y que no lo usó hasta el día que lo prendió. Sin embargo, creen que miente o que está encubriendo a un tercero. Sin embargo, no descartan que se trate de un error y que la información que arrojó la pericia no sea la correcta.

Otras de las opciones que se manejan es que el dispositivo estaría clonado a raíz de que se trataría de una réplica de un chip de alguna de las dos víctimas que fue hallada muerta en un descampado de la localidad de Bosques.

Como parte de la investigación, se allanará el comercio del detenido, donde afirmó haberlo arreglado en el mes de agosto y que no lo utilizó hasta el día que lo encendió. Se trata de un Samsung A2, a la vez que la pericia señaló que tenía el mismo IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil).